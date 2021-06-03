遊戲橘子集結齊下10款遊戲，包含PC Game：《新楓之谷》、《天堂Ｒ》、《跑跑卡丁車》、《CSO絕對武力》、《新瑪奇》、《新龍之谷》，Mobile Game：《天堂M》、《龍之谷:新世界》、《月光雕刻師》、《魔力寶貝Ｍ》，共同推出32項限時活動，讓全台玩家防疫生活在家不無聊、天天登入領虛寶！此外，6月4日至7月4日，遊戲橘子推出【超狂宅優惠活動】PC Game全遊戲使用WEB ATM轉帳儲值「樂豆點數」可享10%回饋，一起居家防疫、快樂打遊戲！

遊戲橘子齊下PC Game防疫限時活動

新楓之谷

1.【新楓之谷ｘtwitch盃電競賽】6月5日及6月6日下午19:00 6月12日及6月13日下午14:00在家防疫看直播，觀看直播累積忠誠點數還可兌換超實用虛寶「超級順移之石序號(7天)」、「選擇秘法符文卷序號」、「經驗值2倍卷序號」。

2.【口罩戴好．疫情快跑】即日起至6月6日，登入遊戲後即可免費領取獎勵內容「口罩才是本體套組」

3.【深淵遠征隊第二季．防疫上線】即日起至6月22日，限時開放深淵遠征隊，讓玩家放開雙手自動戰鬥、累積豐富經驗值。

《新楓之谷》ｘTwitch盃電競賽

《新楓之谷》口罩才是本體套組

天堂Ｒ

【防疫熱血打BOSS】即日起至6月10日，「傲慢之塔」及「支配者之塔」1樓至10樓BOSS出現機率全面提升、「血盟集結地」副本階段開放機率提升、經驗值贖回系統限時優惠50%。

《天堂Ｒ》防疫熱血打BOSS

跑跑卡丁車

【防疫加入跑跑領優惠】即日起至6月4日，新玩家初登入可獲得虛寶「hello跑跑卡丁車卡片(30日)」。

【與病毒對抗．死鬥模式開啟】6月4日至6月18日，玩家可挑戰死鬥模式。

《跑跑卡丁車》與病毒對抗．死鬥模式開啟

CSO絕對武力

1.【一起來CSO抗疫】6月2日維護後至6月15日，每日首次登入可自行選擇一款王牌武器獎勵；6月2日至6月16日維護前登入遊玩滿20分鐘，可獲得「活動解碼器」

2.【CSO遊樂園尋寶活動】6月2日維護後至6月16日維護前，使用「補給箱」可累積次數，達指定次數可兌換「解碼器」等獎勵。

《CSO絕對武力》防疫爽拿解碼器

新瑪奇

1.【居家玩遊戲．登入抽獎勵】即日起至6月30日，帳號綁定beanfun!，並於活動期間，每日登入遊戲達60分鐘，有機會抽中寵物-青蔥。

2.【防疫週末經驗AP加倍】6月5日及6月6日，晚間20:00-24:00，AP及經驗值雙倍。

3.【夏季freeSeason】6月17日至8月12日，活動期間完成指定任務，即可獲得大量獎勵。

《新瑪奇》響應防疫推出遊戲相關活動

新龍之谷

1.【疫情宅在家．天天登入送】即日起至6月22日，玩家每日登入遊戲，總共可領取「綻放龍玉隨機箱子」*3、「強化的阿提依亞祕寶」*8和各類強化素材。

2.【疫情宅在家．初夏任務箱放送】即日起至6月22日，推出「初夏祝福的任務箱」，共分五階段，完成每一階段的「任務箱」指定任務，可獲得對應的強化素材。

3.【全民拚防疫．宅在家裡衝等趣】即日起至6月22日，活動期間發放「英雄等級任務箱」Lv.95玩家完成指定任務，可獲得經驗值道具「珊瑚果凍」*15。

4.【疫情宅在家．天天打巢穴．血淚點數大放送】即日起至6月22日，通關巢穴達指定次數，放送「血淚點數」；通關10次送「血淚點數」100,000點、通關15次送「血淚點數」200,000點

《新龍之谷》疫情宅在家．初夏任務箱放送

遊戲橘子齊下Mobile Game防疫限時活動

天堂Ｍ

1.【防疫在家打副本．護衛素還真】即日起至6月9日維護前，完成指定活動副本「護衛素還真」，有機會獲得英雄級變身卡「素還真」、「葉小釵」、「棄天帝」。

2.【霹靂聯名慶祝活動】即日起至6月9日維護前，每日登入且每日通關聯名關卡「護衛素還真」，官方將額外抽出4位幸運得主，獲得英雄級變身卡「葉小釵」或「棄天帝」。

《天堂Ｍ》防疫在家打副本．護衛素還真

龍之谷:新世界

1.【防疫打怪．獎勵加倍】即日起至6月16日維護前，每日晚間20:00-24:00，野外掉落率提升1.5倍。

2.【巢穴成就活動】即日起至6月16日，通關巢穴達指定次數，可獲得「永恆寶箱」，有機率獲得專屬稱號及「家庭月婚禮背飾箱」。

3.【防疫凝聚．公會任務加倍】即日起至6月16日，活動期間完成公會任務，公會經驗提升1.5倍。

《龍之谷:新世界》響應防疫推出遊戲相關活動

月光雕刻師

1.【防疫HOTTIME】即日起至6月15日，每日晚間20:00-22:00，HOTTIME時間內經驗值加倍。

2.【防疫在家衝等衝衝衝】即日起至6月15日，每日登入領好禮抽夥伴，活動期間達Lv.100以上玩家可獲得金二武器。

《月光雕刻師》防疫在家衝等衝衝衝

魔力寶貝M

即日起至6月7日，於遊戲中的世界頻道，輸入『我有話要說』並自行加入一段話，可獲得「寶珠精華萃取液」*10、「共振魔塵」*20。

《魔力寶貝Ｍ》響應防疫推出遊戲相關活動

(科技)