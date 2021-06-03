34歲創作歌手陳零九因為八大《娛樂百分百》的狼人殺單元竄紅，與邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩組成男團「五堅情」深受年輕人喜愛。然而其所屬滾石唱片今(3日)突發聲明證實，陳零九確診新冠肺炎，消息震驚眾人。

滾石唱片稍早發出聲明，證實旗下歌手陳零九確診新冠肺炎，目前已由救護車送進防疫旅館隔離中，一切都會依照衛生福利部疾病管制署的安排，進行後續處理。滾石唱片亦在聲明中提到陳零九目前身體狀況，表示陳零九雖然身體不適，但目前一切平安，請歌迷放心，最後更不忘提醒大家一起堅守防疫，感謝外界關心。

陳零九確診消息一傳出，其社群網站頓時湧進大批粉絲關心留言，「09加油」、「祝福零九早日康復」、「真的假的」、「別擔心好好養病」。而他2天前亦在IG分享五堅情「I Wanna Holiday」MV，勵志寫下雖然現在不能一起去旅遊，但只要我們努力守住疫情，夢想總會有實現的一天。

本名陳志豪的歌手陳零九，出生自高雄並擁有1/16的荷蘭血統。創作歌手出身的他，因為參與《娛樂百分百》單元凹嗚狼人殺，其表現亮眼而被網友稱為「被狼人殺耽誤的創作歌手」，知名度因此大增，女友為知名網路直播主呼呼林芷瑩。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)