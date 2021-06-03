彰化縣發起麻將牌咖快篩動員令。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣發起麻將牌咖快篩動員令。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣發起麻將牌咖快篩動員令。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增15例確診發起麻將牌咖快篩動員令。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增15例確診發起麻將牌咖快篩動員令。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美呼籲不要再打牌，將嚴格取締。（吳敏菁攝）

彰化新增15例確診，再攀高峰，累計已191人，其中，水果盤商傳染鏈增加1例、麻將傳染鏈5例、9例感染源待查。葉彥伯指出，牌咖接觸者同桌傳染率百分之百，已經匡列採檢20名以上牌咖接觸者，目前雖只確診5例，但以1人傳播4人比例來看，這條傳播鏈至少會增加到80例確診者，比圍堵水果盤商傳播鏈還挑戰。

彰化縣衛生局也緊急發布麻將牌咖快速篩檢動員令，曾於5月16日之後參加任何牌咖聚會者，若出現呼吸道症狀或任何不適症狀，一率前往10家醫院快篩監測站，告知接觸史，經醫師評估後，一律進行PCR核酸檢測。

葉彥伯指出，新增的9個不明感染源中，包含了1例疑似台北南下造成感染，另外是家庭群聚一口氣中5例、職場感染2例，另外兩例是單一感染個案。

此外，前幾天公布直銷講堂群聚確診，疫調找出，是歌唱班成員在病發前就天天前往講座報到，病毒在發病前3日就具有傳染力，造成傳播危機，目前參與講座24人都已經匡列，要求居家隔離。

葉彥伯指出，新崛起的疫情高峰，主要是麻將牌咖傳播鏈造成破口，2位提供聚會所的主人都已經確診，還有往家人傳染，截至目前為止，2鄉鎮、3個聚會所，已傳染16例，同班打牌傳播率百分百，被匡列者，未來還可能陸續發病估增加80例，提醒參加牌咖，都要提供名單，才能做好匡列和隔離。

「到處當牌咖，病毒來找碴」王惠美表示，這次麻將牌咖傳播鏈再造成疫情破口，彰化縣警察局長和8個分局、72個派出所，已經全面動員，針對經常賭博場所、人，做嚴厲的約制和查緝，並呼籲非同住次內非必要社交聚會，應該要避免，尤其麻將牌桌、撲克牌桌遊查緝取締工作將嚴格執行。

(中時 )