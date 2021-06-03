文化部今(3)日公布藝文紓困4.0方案，預估共有7萬多名藝文工作者可受惠。(文化部提供)

文化部今(3)日公布藝文紓困4.0方案，預估共有7萬多名藝文工作者可受惠。(文化部提供)

文化部今(3)日公布藝文紓困4.0方案，預估共有7萬多名藝文工作者可受惠。(文化部提供)

文化部今(3)日公布藝文紓困4.0方案，預估共有7萬多名藝文工作者可受惠。(文化部提供)

文化部今(3)日公布藝文紓困4.0方案，曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，文化部將採取主動審查，若是合於規定、並無重複領取其他部會補助者，3萬元將於明（4）日直接入帳；至於藝文事業及未曾獲藝文紓困補助的自然人，則將於6月7日凌晨0時開放申請。文化部綜規司長林宏義表示，藝文紓困4.0方案預估共有7萬多名藝文工作者可受惠。

藝文紓困4.0共分自然人補助及事業補助。除曾獲藝文紓困1.0及2.0的自然人外，未曾獲紓困補助的的自然人，可申請補助每人3萬元，申請日期至今年7月12日；事業申請申請日期則至8月31日，其中又分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50％之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」3種補助，文化部李永得表示，其中又屬「各類型藝文事業」補助最為特別，與其他部門如經濟部、交通部補助大不相同。

李永得表示，除「各類型藝文事業」外的2種補助，是以員工雇用人數計算補貼金額。但因文化團體的收入結構與一般商業性事業不一樣，以一齣表演為例，受僱人可能會包含自由業及固定演員，純粹用員工人數計算補助依據不公平，只是參考指標之一，最重要的還是看藝文工作者投入多少成本，以能列舉範圍來核定補助，這類型補助最高金額是250萬。

「各類型藝文事業」、「營業額減少達50％之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」3種補助，凡是符合於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號（個人工作室），可依受疫情影響情形，從3種補助中擇一申請。

文化部說明，「各類型藝文事業」補助項目包含人員薪資及必要支出費用等，最高上限250萬元。「營業額減少達50％之事業」則以其雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼。至於「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼；事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

(中時 )