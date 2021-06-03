南韓人氣歌手IU（李知恩）長相甜美、才華洋溢，近年來人氣不斷攀升，從「國民妹妹」躍升「國民女神」，IU前陣子砸下130億（約新台幣3.2億元）現金，購置首爾高級豪宅，強大的財力讓網友稱羨不已，「知道IU賺很多錢，沒想過是這種程度！」

據悉，IU買下的豪宅是鄰近漢江的「ETERNO清潭（에테르노청담）」，建築物緊鄰知名娛樂公司SM，包含地下四層樓，地上二十層，由西班牙知名設計師莫內歐（José Rafael Moneo Vallés）打造，外觀十分壯觀，內部裝潢也十分低調奢華，還有整片落地窗可以俯瞰漢江美景。

豪宅內部的模樣奢華氣派。（圖/翻攝自ETERNO清潭官網）

該豪宅預計2023年完工，但IU已經拿出現金一次付清，一戶要價至少120億韓圜（約新台幣3億元）也毫不手軟，還標明用途是自住，消息曝光後，引起網友熱議，不少人都祝福IU將搬入新居，IU的財力首次曝光，也有許多網友都十分震驚。

該豪宅將在2023年落成。（圖/翻攝自ETERNO清潭官網）

事實上，IU雖然財力驚人，但她人美心善時常低調捐款，上個月生日還和粉絲聯合捐出5億韓圜（約1400萬台幣）的善款，過去她就常在出道週年或生日時捐款，受到偶像影響，也有許多粉絲在她生日或週年的大日子，都會捐款為IU慶祝。

(中時新聞網)