宏碁(2353)今舉行全球營運暨亞太業務分享線上記者會，宏碁數位顯示事業群總經理簡慧祥，今年宏碁顯示器的出貨維持年增2位數的目標，今年面板的供需缺口緊俏情形更甚於去年，供應鏈愈來愈破碎，很難預測。因應原物料和運費漲價激烈，宏碁也隨時視市場作相對應的調整，合理的漲幅不影響終端的消費。

簡慧祥表示，顯示器的換機潮在疫情居家上班、居家學習下被驅動，此外，繪圖卡近年來有很大的成長，成為驅動換機的另一個動能。今年首季宏碁顯示器成長率有2位數年增，第二季目前看來也會有2位數成長，全年若是供應鏈很順，就能達到既定目標。

至於宏碁對於Mini LED的看法，簡慧祥表示，Mini LED是未來的趨勢，但以目前價位和成本及供應鏈的情況，宏碁導入會先以電競和大螢幕為主。

簡慧祥指出，今年原物料和運費漲價相對激烈，宏碁也一直在進行漲價措施，但漲價無法一次調足，都要視市場作相對應的調整。合理的漲幅不影響終端的消費。過去宏碁在料源上一直都有介入關鍵零件、策略性元件採購，但現在供應鏈呈現不平衡的缺料，都不是先前介入的項目，所以要重新作策略性的合作和規畫。例如投資敦泰(3545)，就是一項策略性投資，敦泰產品有中小和中大尺寸的驅動IC，宏碁未來也會看供應鏈的情況，在宏碁能介入且有利技術提升等情況下考慮，採取策略性合作或投資。

(時報資訊)