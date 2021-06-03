電動自行車需求暢旺，信邦(3023)電動自行車出貨高度成長，今年前5月已出貨2.36萬台，由於公司備料充足，下半年電動自行車出貨可望進一步攀升，全年出貨可望達7萬台，較去年4.5萬台大幅成長逾55%，信邦表示，目前除風電需求較弱，各產品線訂單都不錯，業績可望逐季創高。

戶外休閒及全球新冠肺炎疫情帶動電動自行車需求高度成長，尤其是歐洲地區，根據研調機構CIE、ECF指出，2019年~2025(F)歐洲電動兩輪車市場將維持高成長，複合成長率超過20%，QY Research亦預估，美國電動自行車市場複合成長率將達25%，信邦自去年開始跨入電動自行車領域，由於公司備料充足，今年電動自行車亦逐月放量。

去年信邦電動自行車出貨約4.5萬台，今年前5月已出貨2.36萬台，信邦預估，今年電動自行車可望出貨7萬台，佔公司營收比重逾2%。

信邦自結5月合併營收為21.68億元，較4月21.57億元成長0.51%，較去年同月17.75億元成長22.17%，連3個月創單月歷史新高；累計前5月合併營收為103.11億元，較去年同期成長28.56%。

就各產品來看，5月係醫療及健康照護、汽車、通訊及電子週邊等產業銷售分別較4月成長17%、4.25%及9.48%；累計前5月較去年同月醫療及健康照護產業成長28.71%、汽車產業成長110.32%、綠能及節能產業成長5.49%、工業應用產業成長15.59%、通訊及電子週邊產業成長52.14%。

在產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收27.22%；工業應用產業佔26.72%；綠能及節能產業佔25.40%；汽車產業佔11.12%；醫療及健康照護產業佔9.54%。

信邦表示，由於大陸風電補貼於去年截止，引發客戶搶裝潮，致使今年下半年出現空窗期，但除風電需求較弱，其他產品需求強勁，無人運送機亦開始小量出貨，加上第3季原物料已備貨，預估今年業績可望逐季創高。

(時報資訊)