臺中榮總嘉義分院附設護理之家護理師為長輩量測體溫。（中榮嘉義分院提供）

中榮嘉義分院工作人員清潔消毒復健器材。（中榮嘉義分院提供）

中榮嘉義分院護理之家護理師演練穿脫防護衣。（中榮嘉義分院提供）

新冠病毒的本土疫情持續嚴峻，陸續爆發長照機構內部群聚感染，臺中榮總嘉義分院附設護理之家在全國進入三級警戒時，即全面禁止探視，改由住民與家屬視訊探望，每次約10至15分鐘，有家屬說，能用視訊與父親談話，多少能安心些。

朱先生與與父親視訊時，也感謝嘉榮護理之家提供視訊服務，他說，雖然不能到現場探視，但透過手機畫面看到爸爸就安心多了；章太太也說，把我先生交給妳們，很放心；廖爸爸與兒女視訊時互相叮嚀「把自己照顧好！」

護理師每天測量長輩體溫、觀察有無呼吸道症狀，照顧服務員及清潔人員每日以漂白水擦拭住民的臥室、公共空間及復健器材，讓住民能持續復健，維持日常活動力，照服員也協助長輩下床到交誼廳窗邊或空中花園曬太陽，看看窗外景色，調劑他們的心情。

中榮嘉義分院表示，該院附設護理之家為加強防疫，加強門禁管制、停止開放探視，並落實環境清潔及員工健康監測，並宣導工作人員除執勤及採買生活必需品外，避免外出，以確保自己及機構長輩的健康。

中榮嘉義分院表示，對新進或出院返回機構的住民都先做核酸檢測，採檢為陰性，才能進入機構，希望透過層層保護措施，能確保長輩們安度這波疫情的考驗。

中榮嘉義分院表示，機構備妥足夠防疫物資，並多次防疫演練，模擬機構內出現疑似或確診個案，轉送急診之動線及流程、人員的防護及隔離、人力的分區配置、環境的清潔及住民撤離的規畫，工作人員實地演習操作。

(中時 )