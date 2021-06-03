陝西延安精神堡壘寶塔山

“幾回回夢裏回延安，雙手摟定寶塔山”，一首《回延安》凝聚著中國人對延安的無比嚮往和對寶塔山的深深仰慕。寶塔山位於延安市區中心，俯視整個延安市，是中國共產黨革命聖地延安的標誌和象徵。延安精神是紅色革命精神之一 ，是中國共產黨創造的一種革命精神，本質是解放思想、實事求是。

1935年到1948年，中共中央和毛澤東在這裏領導、指揮了抗日戰爭和解放戰爭，實現了馬克思列寧主義同中國實際相結合的第一次歷史性飛躍，誕生了毛澤東思想，奠定了中華人民共和國的基石。延安孕育的延安精神，是中國革命和建設的偉大的精神動力。延安市除了著名景點寶塔山外，還有數個當年中國共產黨抗戰革命的史蹟紀念館，包含延安革命紀念館、棗園革命舊址、楊家嶺革命舊址、延安文藝紀念館（魯藝舊址）、南泥灣革命舊址等，毛澤東、朱德、葉劍英、劉少奇、周恩來等開國將領都曾在延安度過抗戰時期，年輕人特別是文藝人士如周立波，茅盾、周揚、吳玉章等，也都曾在此講課、戲劇演出、音樂培養等新一代年輕學子，並用激勵人心的戲劇、音樂慰勞前線官兵。現在的延安已成為紅色旅遊最著名的景點，疫情期間也有近50萬遊客，疫情前每年遊客更高達150萬人次以上。

（陝西延安精神堡壘寶塔山，牆上刻有節錄陳毅的<延安寶塔歌> 方偉光攝）

延安安塞非遺文化剪紙與腰鼓

被譽為“天下第一鼓”的安塞腰鼓有著悠久的歷史。在革命時期它被稱作“勝利腰鼓”，革命根據地的人民群眾在歡迎毛主席和工農紅軍，歡慶勝利的時候就曾跳起氣勢磅礴的腰鼓。在改革開放之初的1990年北京亞運會上，安塞腰鼓的表演成為開幕式上的一大亮點，至今為人稱道。安塞腰鼓源於戰爭或者祭祀，後來演變為傳統民間的娛樂活動，已有兩千多年的歷史。安塞腰鼓可有幾人到幾千人一起演奏非常壯觀。安塞腰鼓是安塞三絕之一。

（延安安賽三絕 腰鼓 照片來源：安賽文化藝術館展出照片）

1996年，安塞被中國文化部命名為“中國腰鼓之鄉”。安塞剪紙是流行於陝西省安塞縣的一種傳統民間藝術。大凡喜慶的日子，安塞婦女都要鉸剪紙、貼窗花。臘月天，婦女們圍在一起，早早就為春節剪紙，臨近年關，家家戶戶新糊的潔白窗戶紙上貼滿了紅紅綠綠的剪紙。這樣，一個村子就是一個剪紙藝術展覽會。安塞剪紙不僅造型美觀，剪工精緻，而且具有深邃的歷史文化內涵，包含了美學、歷史學、哲學、民俗、考古學、文化人類學等多方面的內容，被譽為“地上文物”和文化“活化石”。 安塞剪紙形式多樣，風格淳厚凝煉，線條粗獷明快，寓意單純質樸，充滿對平安吉祥的祈望之情。

（ 延安安賽三絕：版畫(農民畫) 方偉光攝）

（ 延安安賽三絕：剪紙 方偉光攝）

(中時新聞網)