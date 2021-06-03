疫苗接種、振興措施刺激全球經濟，工研院IEK(產科國際所)今日（3）發布2021年台灣製造業景氣展望預測結果，全年製造業產值可望達到20.92兆元新台幣，產值成長10.03％，一掃前兩年衰退陰霾。且四大業別全數見紅，除民生工業外，都見雙位數增幅。

根據IEK預測，2021年四大業別產值，金屬機電有5.67兆、資訊電子8.55兆、化學工業4.2兆、民生工業2.5兆，均各年增10.2％、11.5％、12.5％與1.5％。而整體製造業年增幅超過1成，終於擺脫2019、2020連兩年負成長3％以上陰霾。

2021年製造業前景光明，工研院IEKCQM預測團隊指出，主要是各國陸續啟動疫苗接種計劃，已逐步邁向經濟正常化。加以在主要經濟體的大型振興政策支持下，全球經濟復甦情況強於預期。

細究各產業別營運利多，以金屬機電來說，逢全球經濟重啟、中國擴大新型基礎設施投資，國際鋼材需求規模擴大，外加政府購車補助延長帶動刺激。資訊電子則有遠距商機、宅經濟需求續強、5G、AIoT等新興技術應用加持。化學工業有經濟情勢轉好帶動油品需求增加、化學品產品報價提高幫忙。民生工業為主要消費市場需求重新燃起，帶動我紡織與成衣及服飾品製造產業復甦。

雖然本土疫情自5月中旬爆發，為經濟成長帶來壓力，但工研院IEK認為，現階段製造業生產活動持續，且出口與外銷訂單依舊暢旺，預料對我灣製造業衝擊有限。反之在遠距辦公、教育、娛樂、宅經濟、新興科技應用商機持續、輔以政府經濟紓困振興措施下，2021年製造業成長表現仍十分可期。

雖然COVID-19對製造業衝擊有限，可是工研院仍提醒，業者宜加速打造可抵禦疫情等外力衝擊的強韌產業生態鏈，積極導入數位化技術提升經營效率，形塑多元創新應用。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，雖然全球疫情有趨緩的跡象，考量各國疫苗施打的接種率，預期要一兩年後，才能達到群體免疫的目標。隨著疫情所衍生的改變成為「新常態」，未來將會以數位生活＋數位治理，形塑更智能的環境與產業新風貌。據統計，全球將近以兩倍數成長數位轉型，台灣卻僅三成，有待建構智慧化便利環境，加速發展零接觸經濟生態鏈。

(中時 )