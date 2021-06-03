全台疫情依舊嚴峻，部分聘僱移工的事業單位或民眾受到衝擊，希望比照勞就保、勞退緩繳，勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，就業安定費的收繳辦法規範為就業服務法規範，是否緩繳將考慮研議。

據統計，目前有逾70萬名移工，為保障國民工作權，聘僱外國人工作，不得妨礙本國人之就業機會、勞動條件、國民經濟發展及社會安定。故就業服務法第55條另規定，雇主聘僱移工應繳納就業安定費，作為加強辦理有關促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務之用，依聘僱模式不同，就安費介於2000元至9000元之間。

至於應屆畢業生協助計畫何時提出，施貞仰提及，將盤點現有策略，並先把紓困做完後，青年相關計畫會擇期會再說明，也會針對部分計畫修正後再報告。

部分縣市政府希望放寬「安心即時上工」工作時數限制，施貞仰說，為了讓部分工時者減少工時被減損損失，安排門至公部門工作，目前也在研議中。

勞動部部長許銘春表示，特別預算匡列439億用來提供「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」、8億做為「勞工紓困貸款」利息補貼；而充電再出發、安心就業計畫、安心即時上工、視障按摩者生活補貼、庇護工場營運費補助等相關措施經費則由就業安定基金支出預計有25億元，就安基金也加發1萬元生活補貼予停業員工，但詳細的數額則待經濟部盤點。

(中時 )