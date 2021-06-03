宅神送花給台北市長柯文哲。(取自宅神臉書)

名嘴「宅神」朱學恒日前送4盆花籃到衛福部疾病管制署，昨2日送鴻海集團創辦人郭台銘，今送花對象則是台北市長柯文哲，並在卡片上寫下，「人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好」，再度引發討論。對此，柯文哲下午在記者會中回應表示，「下次送現金給我就好了」。

朱學恒3日在臉書PO出花籃照片，並提到，身為台北市的市民，看到的是當局表面上跟你說同島一命，實際上放縱側翼網軍，一分抗疫、兩分應付、七分攻擊政敵，地方政府在前面打仗，中央在後面捅刀。

他指出，「所以說阿北（柯文哲）說得好，一百六十六人死亡不出聲，高端跌了，被送花籃了，才立刻出來作圖，還罵年輕人防疫鬆懈，大家不用工作賺錢吃飯嗎？爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺！」

從照片中可以看到，朱學恒在花籃上的卡片寫下24字，「人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好」。今下午柯文哲召開防疫記者會被問到此事，他則幽默回應表示，「下次送現金給我就好了，不要浪費錢」。

柯文哲建議朱學恒下次送現金就好。（圖／北市防疫記者會直播畫面）

台北新增224例本土確診 柯文哲親開記者會說明｜2021.06.03

(中時新聞網)