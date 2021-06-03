2021年臉書F8開發者大會（F8 Refresh）在台灣時間6/3(四)早上12點起全球同步登場，來自台灣的科技新創團隊CHATISFY在全球名單中脫穎而出，繼2019年後再次成為F8開發者大會官方推薦名單(Global Marketing Solution Partner)，這次CHATISFY暨2019年首度入列後的再次被推薦，今日的連莊(2020年F8停辦)寫下光榮紀錄。

Facebook F8大會今日登場，台灣科技新創團隊CHATISFY在全球名單中脫穎而出、成為台灣唯一連續登上大螢幕成為臉書官方推薦名單。是CHATISFY暨2019年首度入列後再次被推薦。 (圖／CHATISFY提供)

CHATISFY是2017年台灣正式推出的聊天機器人，搭載在Facebook、LINE等大型社群平台上、提供業主模組化的對話式商務（Conversational Commerce）服務。CHATISFY 執行長劉文翰表示「2019年成為臉書服務供應商後、在全球的知名度及客戶主動諮詢數有明顯提升，今年再度被推薦的意義不僅在於與臉書夥伴關係更密切，未來在海外市場的拓展等同獲得國際巨頭的品質背書，這是對CHATISFY全體執行團隊的肯定」。

CHATISFY指出，Messenger是今年F8 Refresh大會的重頭戲。Facebook引用全球調查發現，75%民眾表示他們希望能夠向企業發送訊息、64%民眾甚至表示比起電子郵件或電話，他們更喜歡使用訊息功能做為商家溝通的主要工具，Facebook進一步說明，親近性(Familiar)、方便性(Convenient)、個人化滿足(Personalized)、創造信賴(Builds trust)等因素是消費者行為改變的主因。

隨著Messenger Platform上線正式屆滿五歲，為打造商家、行銷、和AI應用平台，Facebook今日也正式發布釋出Instagram的Messenger聊天機器人API，並於6月下旬起陸續發佈新計畫、加速與開發者合作，提供更多解決方案。

疫情也加速社群活躍人口的增長！2021年第一季Facebook財報顯示無論是疫情高峰期、或者部分國家開始退燒，線上交易趨勢仍未見放緩的跡象，而台灣也呈現同樣狀況，受惠於社群活躍用戶增加，CHATISFY內部統計，光是Messenger去年一整年的溝通量至少成長40%，且數據持續快速增長，預估未來對話式商務服務將持續扮演數位交易的關鍵角色。

今年初CHATISFY總客戶數正式破10萬大關，除台灣外，亞洲的香港、馬來西亞、泰國是主要成長動能，尤其東南亞的電商交易過程，線上客服是消費導購的關鍵環節，消費者習慣先透過線上客服溝通再結單，聊天機器人便扮演關鍵角色，而近兩年光是馬來西亞跟泰國這兩個市場，CHATISFY客戶成長數就超過400%。

CHATISFY觀察很多國際級企業把台灣當作亞洲前哨戰，主要原因有三：首先，台灣市場對多元文化接受度高，對無論來自北亞、中國、東南亞市場的商品服務嘗鮮意願都高，CHATISFY就有台灣美妝保養品客戶想跨境進入馬來西亞市場，直接在台灣做好測試再上線推出後，新客詢問度成長27%、總體客戶互動率提升63%、客服成本反而節省了31%，代表台灣在數位服務上擁有很好的市場測試環境。

其次，台灣經歷完整的數位發展趨勢過程，各種數位領域的技術人才完整，能同時滿足不同市場的數位需求；最後，歐美等海外市場進入亞洲時，臉書接受度高的台灣就常成為進入亞洲的市場門戶，CHATISFY此次在F8大會的登台，也見證台灣可以是為海內外品牌提供MarTech (行銷科技)服務的最佳孵化地。

展望未來，CHATISFY將加速佈局海外、尤其是東南亞市場的推動！不管是疫情下的數位需求或疫情後尋求經濟復甦，東南亞的消費者使用教育已趨近成熟，成長潛力驚人。CHATISFY多年來專注於用戶體驗優化、打造最佳應用環境，有了Facebook的官方推薦，跨入國際科技巨頭生態圈後，未來的海外擴張可望在穩健裡樂觀進行。

(科技)