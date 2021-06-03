近日國產疫苗股價起伏成為話題，國產疫苗是一門好生意嗎？獲得蔡政府疫苗訂單的2家廠商之一聯亞生技表示，美國川普政府去年是補助一百多億美元支持新冠疫苗公司開發，相較之下台灣政府只有補助幾億，藥廠光是買原料就不只這些錢，因此去年起到處籌錢，「聯亞沒有享受太多特殊待遇，大家想太多了。」

國家政策研究基金會3日舉行《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道（十）－如何運用疫苗及治療藥物去控制疫情》視訊座談會，邀請多位學者專家與民意代表共同討論，聯亞生技營運長彭文君也現身說法。

彭文君表示，原本希望比照國外，臨床一期加上二期各做幾百人，就趕快做三期；但是食藥署要求增加二期受試人數才能拿EUA（緊急使用授權），所以最後聯亞二期做了3850人。

彭文君說，希望藉此機會澄清很多誤解。首先，他認為台灣疫區規模還沒到可以做三期的程度，因為根據食藥署統計，三期的臨床試驗規模要達到十萬人以上，這並不是冷血地說台灣疫情還不嚴重，而是就科學論科學。「我們如果冷血，根本不會跳出來做疫苗，做疫苗風險非常高！」

彭文君說，川普政府補助新冠疫苗廠商是上百億美金，而普通開發一個疫苗都要十億美元起跳。聯亞從去年到處籌錢，政府給幾億，但買原料早就遠遠超過這個數字。事實上政府給的最大幫忙是法規支持，但不是法規放水，而是藥廠送去的資料食藥署幾乎隨送隨審，連夜審查是常有的事，「食藥署對我們的規定非常嚴格。」

彭文君說，雖然政府已經簽約，但也要政府真的給EUA（緊急使用授權），訂單才會成立。他們跟蔡總統報告是6月可以解盲，6月底申請EUA，看7月底可不可以上市。但其實第二期試驗失敗率高達五成，若是解盲失敗，責任也是生技公司自己擔，何來圖利之說？「我們沒有享受甚麼特殊待遇，大家想太多了。」

至於開發國產疫苗和選購國際疫苗雙軌並進，彭文君說「這是當然的」，本來就應該這樣。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，國產疫苗一定要做三期，不然就是揠苗助長，他建議二期數據看起來差不多了就可以開始做三期。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，智庫過去半年開了十場座談會，對國產疫苗就是「恨鐵不成鋼」，絕非否定國產疫苗。台灣政府去年補助疫苗廠商是第一期給2億元、第二期3億元，根本沒提到三期，換言之根本沒打算要做第三期，只希望二期作多一點，就發EUA。但其實三期花費最貴、最複雜、也最重要。台灣許多疫苗廠是忍辱負重，盡量低調。

(旺報 )