樹德科大人類性學研究所今年同時有3位博士生同時獲得博士學位，但因疫情之故，馬來西亞籍邱誌庠無法提前到台灣與同學楊淑玲與邱育佳參加學位授予儀式；該校以預錄方式，為3人舉行線上畢業典禮。

楊淑玲研究題目為《健康信念模式預測女性性健康行為之研究-結合統合分析與結構方程模式》。楊本身具有醫護背景，畢業於高雄醫學大學護理研究所，專長於神經內外科、婦產科、兒科等護理學等領域，目前任教於正修科大。

楊淑玲回憶6年前，性學所碩士班口考的前5天獲悉錄取性學所博士班，但因為帶職進修僅能擇一就讀，在前校長朱元祥董事長一句話：「博士班招生考試很競爭，今年放棄，明年不一定考得進來」，讓她決定放棄成為雙碩士學位的目標，選讀博士班，今年終於畢業了。

邱育佳研究題目是《運用App數位教材輔助青少年性教育課程介入之成效研究》。她在大學讀的是資訊傳播，研究所主修傳播管理，曾在中廣電台任職、大眾電台實習，也在樹德科大流行設計系與行銷管理系兼課，父母親都是藝術家及學者。

校方表示，邱育佳才藝雙全，是一名跨領域的學者，研究也很傑出，深獲師長青睞，性學所於110學年度邀請她加入師資陣容。

至於邱誌庠，他來自馬來西亞，擁有教育碩士、性學博士等專業領域學位。他在性學所博士班論文研究題目為《馬來西亞留臺華裔大學生和在籍台灣大學生的性知識、性態度、性行為的比較》，其為了拓展性學專業學養，捨棄在馬國的工作，專心在台灣修讀精進，學習精神可佩。

(中時 )