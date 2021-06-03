楊冪不只是大陸一線女星，她還開工作室升格當老闆，楊冪創立「嘉行傳媒」，旗下有迪麗熱巴、高偉光、張彬彬、祝緒丹等藝人，其中，人氣最夯的莫過於新疆美女迪麗熱巴，網上甚至還屢爆出楊冪和迪麗熱巴不合的傳聞，而今（3日）是迪麗熱巴的29歲生日，楊冪更大方留言為她慶生，也讓雙方的好交情全都露。

來自新疆的迪麗熱巴以異域顏值和超強親和力，讓迪麗熱巴的超夯人氣始終居高不下，穩坐新生代人氣花旦的寶座，而一手捧紅迪麗熱巴的正是大陸一線女星楊冪，不過隨著兩人的聲勢和人氣都居高不下，迪麗熱巴和楊冪也屢次被傳不合。

而今天是迪麗熱巴的29歲生日，楊冪一早就現身微博留言：「生日快樂大大寶貝貝」，還釣出迪麗熱巴開心回應：「謝謝美人的祝福」，截至發稿前，迪麗熱巴只回應楊冪的留言，可以她相當重視對方，而楊冪和迪麗熱巴互稱是「大大寶貝貝」、「美人」，也讓雙姝的好感情全都露，讓不合謠言不攻自破。

楊冪留言：「生日快樂大大寶貝貝」，釣出迪麗熱巴開心回應：「謝謝美人的祝福」。（圖／取材自迪麗熱巴微博）

其實，楊冪、迪麗熱巴面對網上屢爆不合的謠言，迪麗熱巴曾一頭霧水地表示，她和楊冪私下都會聯絡、互動，實在不知道為什麼會有這樣的謠言，而總是高EQ的楊冪也曾霸氣表示，旗下藝人的人氣可以比她高，身為老闆的她實在找不到要生氣的理由，雙姝都輕鬆撇不合傳聞。

(中時新聞網)