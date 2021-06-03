大陸外交部3日舉行例行記者會，有記者提問，法國總統馬克宏、德國總理梅克爾近日相繼表示，美國家安全局利用丹麥情報部門對盟國領導人進行監聽的做法不可接受，瑞典、挪威等國官員也對美國作法提出批評。中方對此有何看法？

對此，大陸外交部發言人汪文斌3日表示，美國監聽盟友「不可接受」，監聽全球更不可容忍。日前媒體披露的美國對歐洲盟友進行監聽，不過是美國龐大的全球竊密網絡的冰山一角，美國欠國際社會一個交代。

汪文斌說，長期以來，美國一方面憑借自身的技術優勢，肆無忌憚地對世界進行大規模、無差別的竊聽竊密，一方面又以所謂的「國家安全」為由，對他國合法經營的企業進行無理打壓，充分暴露了美國的虛偽面目和霸權本質。「到底是誰在竊取信息，又是誰在構成威脅？」

汪文斌說，美國應當立即停止大規模、無差別竊聽竊密的惡劣行徑，停止打著「國家安全」的幌子打壓他國企業的骯髒勾當，還世界一個公道。

(旺報 )