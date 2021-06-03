衛福部推出紓困4.0五大措施。（衛福部提供）

衛福部推出紓困4.0五大措施。（衛福部提供）

本土疫情嚴峻，衛福部也推出五大紓困措施，將陸續加發弱勢民眾生活補助、擴大急難紓困、未滿2歲孩童家庭防疫補貼、照顧服務單位紓困、住宿式機構及社福事業單位紓困五大措施。

一、加發弱勢民眾生活補助：社會救助司司長楊錦青表示，將會主動發給經濟弱勢兒少、老人、身障民眾3個月（5月至7月每月1500元）生活補助計4500元，預計近90萬名民眾受惠。因為這些人原本就有帳戶，因此民眾免申請，補助款採一次性發給三個月，經直轄市、縣(市)政府檢核符合資格者，由本部於6月4日匯款至民眾帳戶。

衛福部次長李麗芬補充，家中有多少人就領幾筆，可以併領，且其他條件若都有達到其他部會的紓困，都可以併領，不會排斥。

二、擴大急難紓困：原則針對受疫情影響工作收入民眾，其未加入軍、公、教、勞、農保且未領有其他政府機關紓困補貼，而家戶月平均收入未逾每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助，預計47.5萬人受益。楊錦青表示，去年曾經辦理過，因此會和去年的經驗來辦，也就是「從速」、「從寬」、「從簡」。

楊錦青表示，109年已申請之民眾皆免再申請，由政府主動查調資格。如109年已獲補助之民眾，本次仍符合資格者，按109年核給金額，將於6月4日由本部主動發給；如109年已申請未獲補助者，本部將重新查審，也會主動查察收入資料，本年度新申請者，可於6月7日起採線上申請(https://swis.mohw.gov.tw/eip)或郵寄方式，提出申請。申請表格同上網址下載或電洽1957或至鄉鎮市區公所索取，截止申請日期至6月30日為止。

李麗芬表示，比對原本就有農、魚保後除戶，以及有社會保險的約有5萬名，還有32萬名民眾是符合資格的，六月四日就會撥款。沒有帳戶者，採取寄匯票，今天就會寄出，民眾也不必急著去換，保存期限有十年，呼籲疫情期間，注意自己安全，不用急著去兑匯。

三、未滿2歲孩童家庭防疫補貼：只要在第三級疫情警戒期全面解除前出生，並完成出生或初設戶籍登記的孩童皆可領取一次性補貼1萬元，預計逾37萬名孩童受惠。

發放有三種方式：(1)5月份已領有育兒津貼或托育補助之孩童，由政府於6月15日直接撥入申領帳戶；(2)其他未領有育兒津貼或托育補助者，自6月15日起，家長或監護人可憑兒童健保卡號至網路（10000.gov.tw）登入匯款帳號供政府撥款，或至ATM領取現金；(3)無法透過網路登錄或ATM領取的家長，則俟疫情趨緩後，以臨櫃方式領取，本部將會另行公告。

社家署長簡慧娟說，108年6月1日到110年5月31日，3級警戒全面解除前出生的孩子都會發1萬元，110年6月15日開始發放。我們為了減少群聚或是讓家長不用出門，未滿2歲的孩子8成左右都有育兒津貼和托育補助，由於已經掌握帳戶，會透過系統直接撥款。沒有領取的家長，我們和教育部建立了網頁10000.gov.tw，可以透過網路申請，或是到ATM領取現金，前提是輸入孩子的健保卡號。由於不希望群聚，鼓勵民眾透過線上的方式來領取。

四、照顧服務單位紓困補貼：因應第三級防疫警戒，長照及身障日間照顧、家庭托顧、托嬰中心等照顧單位配合陸續停業，衛福部將按下列計算方式，提供110年5月至7月一次性補貼：

(一)服務收入減少達50%者(註)，按僱用員工數每人4萬元計算，給予營運補貼。

(二)經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資，按僱用員工數每人1萬元計算，給予單位停業補貼；另為保障員工薪資，除給予每名員工薪資補貼3萬元外，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，合計給予員工4萬元，由事業單位一併具領轉發。

(三)對於居家保母、家庭托顧員，經中央政府命令停業或服務收入減少達50%者(註)，提供每人3萬元補貼。

長照司長祝健芳表示，照顧服務單位的類型，包括居家、社區型的機構，這次也特別把私立托嬰中心納入，早療機構也算入。第一種樣態是服務收入減少一半以上，由於紓困4.0基本上是這奴低5月份指揮中心宣布進入3級，因此針對5-7月期間，可以任選1個月，收入可以和前一個月、去年同期、前年同期比較，新的單位可以和上半年比較，若有收入減少半數以上，就可以達標。前提是4月30日以前持續提供服務，就會依據員工人數，沒人4萬塊計算，給予雇主一次性營運補貼，包括僱主需要付出的人士薪資和維持費用。

祝健芳表示，若因政府通知，被要求停業的機構，導致收入短少，給的薪資未達基本工資，祝健芳表示，就會按照員工數，每人萬的額度給予雇主補貼，另給員工一次性的3萬元，另加發生活補貼1萬元，合計給員工4萬元。

另一種類型是家托，包含長照、身障、保母，祝健芳表示，基本上只要符合前2種樣態，收入減少一半，或被政府要求停業，就可以得到紓困，前提是4月30日以前仍提供服務，每人補貼一次性的3萬元，採取申請制，6月7日開始書面申請，15日開始受理線上申請。長照類型的可以撥打1966，家托、保母等可以撥打1957。

五、住宿式機構及社福事業單位紓困：持續辦理員工薪資或短期週轉金之貸款利息補貼。

除了上述補貼外，住宿式機構、社福事業（如復康巴士等），簡慧娟說，這部分去年就有了，今年是延續，比照原來的機制來紓困。6月7日書面申請、6月15日開放線上申請，若有疑問，長照機構就撥打1966，其他的社福機構或事業單位則洽詢1957。條件和群愛你一樣，包括被停業導致業務中斷，其中住宿式機構月平均收入，較108年指定期間減少，或1-4月任3個月的月平均也可以作為比較基準。社區事業單位若沒有108年比較基礎，也可以1-4月任3個月的月平均收入作為比較基準。

李麗芬表示，行政院核發的衛福部總經費為107.7億元，分別弱勢加發為40.6億元、急難紓困 64.7億元、居家社區服務長照紓困2.3億元、社福團體紓困：9千萬、零到二歲 37.2億元、托嬰中心保母紓困 13.4億元。民眾若仍有其他疑義，長照紓困相關問題可撥打1966，其他紓困措施可撥打1957，由專人提供服務。

(中時 )