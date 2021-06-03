影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）3日公布5月營收，單月營收為3.43億元，較去年同期的3.31億元，年增3.64％，亦較上月的3.37億元，月增1.8％，累計前5月營收17.01億元，則較去年同期的14.37元成長18.35％。

亞泰總經理吳淑品表示，現產能都告滿載，至於5月營收只有微增的表現，主要是因為艙位比較緊張，為儘快出貨，亞泰也一直和船公司接洽中，希望能儘快傳來佳音。

(工商 )