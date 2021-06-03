搶不到艙位 亞泰5月營收僅微增 16:312021/06/03 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）3日公布5月營收，單月營收為3.43億元，較去年同期的3.31億元，年增3.64％，亦較上月的3.37億元，月增1.8％，累計前5月營收17.01億元，則較去年同期的14.37元成長18.35％。 亞泰總經理吳淑品表示，現產能都告滿載，至於5月營收只有微增的表現，主要是因為艙位比較緊張，為儘快出貨，亞泰也一直和船公司接洽中，希望能儘快傳來佳音。 墨國防疫有落差 我們不打5搶1了 西勝國際5月營收寫18個月新高 (工商 ) #亞泰 #月營收 #艙位 #較去年同期 #搶不到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 甩五窮魔咒 全新5月營收2.89億元創同期新高 19:212021/06/03 財經 大量五月營收續創新高 10:332021/06/03 財經 《航運股》慧洋-KY5月營收再創高 每股稅前盈餘為0.6元 15:592021/06/03 財經 《半導體》南亞科步步高 5月營收創32個月新高 14:502021/06/03 財經 《電子零件》南電5月營收寫次高 Q2動能看升 15:242021/06/03 財經 《半導體》京元電5月營收連3月創高 疫情衝擊程度待觀察 15:582021/06/03 財經 《半導體》威剛5月營收寫同期高 Q3續看旺 15:242021/06/03 財經 《半導體》德微5月營收1.71億元 連3月寫新高 08:202021/06/03 財經 群光5月營收84.22億元 創同期歷史新高 15:502021/06/03 財經 亞德客-KY5月營收創同期新高、單月第三高 17:542021/06/03 財經 《半導體》宏捷科5月營收3.8億元 再創高 09:272021/06/03 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 他爆6月驚人疫苗數量抵台 這一掛股票先押了 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 陸媒傳晶圓老四棄陸IC設計大單 驚爆內幕老美操刀 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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