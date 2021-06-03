國內新冠肺炎疫情嚴峻，一名男子施打AZ疫苗後，出現發燒、持續頭痛等症狀，就醫檢查後發現併發血小板底下症候群，為台灣首位施打AZ出現血栓。對此，一名自稱是男子的友人在網路爆料，男子因此命危，自費花了70萬才保住一命，為了湊這70萬，家中能典當的物品都拿去換錢，令他十分訝異「指揮中心講得輕描淡寫」。

男子的友人今（3）日於PTT八卦板發文表示，該男子施打AZ後，血小板降到2萬已下病危，必須自費70萬元打免疫球蛋白才能保命，其家人為了湊足70萬元，媽媽把所有家裡能賣的東西都換成現金，就連PS4也拿去變賣，醫生也有開立診斷證明書，上面清楚地寫下「因施打AZ疫苗所致」，現在已返家休養，但仍全身腫脹，令他十分傻眼，指揮中心昨日公布時，講得輕描淡寫。

昨（2）日指揮中心公布一名30多歲的男子，5月12日接種施打第一劑AZ疫苗後，開始出現發燒等身體不適症狀，3日後逐漸緩解，但5月19日又開始出現微燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫抽血檢查後，發現血小板低下，D-dimer異常升高等，經臨床研判依「血栓併血小板低下症候群，為我國施打AZ血栓首例，指揮中心也證實與施打疫苗有關。

該貼文曝光後，不少網友紛紛留言驚呼「AZ都如此了，沒做三期的高端…」、「CDC覺得都不是自己的責任」、「原來這叫做打疫苗出事國家會幫你」、「什麼？健保沒給付嗎」、「昨天看記者會講得很輕鬆，沒想到這麼嚴重」等。

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(中時新聞網)