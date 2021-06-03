愛情很美好，但並不是每一段感情都能開花結果，如果及早發現不適合，好聚好散反而可以更快找到自己的真愛，但有些人卻無法豁達放下舊情，運勢命理網站「星座樂」點名，巨蟹座、雙魚座、天秤座、處女座在感情中最卑微，不僅分手後還會持續惦記著前任，更有可能重新回頭追求對方。

▍1.巨蟹座

巨蟹座在感情中很敏感自卑，一旦認定一個人，只要對方不說分手，他們就會始終如一為這段感情全力付出，就算他們付出得比對方多也不在意，只為了可以從感情中獲得安全感。同時巨蟹座性格固執，非常重感情，他們經常在分手之後再度想起過去的美好回憶，因此很容易回去找前任，如果對方存心想吊巨蟹座的胃口，他們就會上當，為了重新在一起，即使倒貼也沒關係，常常愛得很卑微。

▍2.雙魚座

雙魚座是一個願意為愛癡狂的星座，他們個性優柔寡斷，十分感性又浪漫，對愛情有很高的期待，因此不會輕易放棄一段感情。在談戀愛時，雙魚座擁有強大的包容心，總是不求回報對愛人付出，一旦分手，他們就會回想「我是不是做錯了」、「是不是不應該分手」等問題，常常因為割捨不下往事而回頭，若是真的很惦記，雙魚座甚至會主動聯絡並重新追求前任。

▍3.天秤座

天秤座追求轟轟烈烈戀愛，在一起時，常常會和對方上演分分合合的戲碼，但是如果真的分手，天秤座反而會默默地關心前任的生活，甚至忘掉兩人之間發生的不愉快，只懷念著過去美好的回憶，只要對方開口說復合，天秤座就會願意重新交往，哪怕舊愛不提出要求，天秤座也會回頭撩對方。

▍4.處女座

處女座看似理智，但在感情上其實很優柔寡斷，容易患得患失。他們很容易被感動，一方面不會輕易相信一個人，但一旦愛上就會百分百付出自己的全部。他們天生擁有追求完美的性格，總會認為自己不夠好、配不上對方，因此時常放低自己的姿態去迎合對方。在分手後，如果處女座遇不到更好、更完美的人，他們就會對前任念念不忘，在非常想念的時候，主動去暗示前任求復合。

(中時新聞網)