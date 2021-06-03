中美經貿高層一週來已進行兩次視訊通話，中國商務部今天稱，中美經貿領域已經開始正常溝通，雙方同意共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿健康穩定發展。

據中國新聞網報導，中國商務部3日舉行例行新聞發布會，商務部發言人高峰答覆媒體提問時說，最近一週來，中國副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和財政部長葉倫（Janet Yellen）分別通話，兩次都是50分鐘左右的視訊通話。兩次通話有幾個特點：

首先，雙方溝通開局順暢。在兩次通話中，雙方本著平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，「中美經貿領域已經開始正常溝通」。

第二，求同存異是共識。雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域。雙方也都提出了各自關切的問題。中國充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了中方的具體關切。

第三，從務實解決問題入手。雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

(中央社)