對於今天疫情指揮中心記者會上，陳時中部長表示5/10以前，20至39歲年輕人染疫比例是34.3%，在5/11至6/2下降到19.9%，但這兩天卻上升到25.2%，以此來公開指責年輕人防疫鬆懈，認為年輕人可能是看到前兩天疫情平穩，所以移動和群聚比較多。對此，國民黨青年部主任陳冠安認為陳時中部長的說法根本荒唐！呼籲陳時中部長請向年輕人道歉！

陳冠安分析，年輕人染疫比例仍低於人口平均。首先，以20至39歲的年輕人，佔20歲以上人口的三分之一，從染疫比例來看，即使是陳時中部長口中所謂的「鬆懈」期間，也佔染疫數的四分之一，從人口比重來看染疫比重，年輕人的表現應該都堪稱不錯，不應成為指揮中心撻伐的對象！

陳冠安也認為，陳時中說法漠視新冠肺炎潛伏期，亦即6/2至6/3號的確診，跟這兩天「疫情平穩」有什麼關係？是指這兩天確診的年輕人，都是在這兩天感染跟發病的嗎？有科學數據可以提供嗎？按照世界衛生組織公告，新冠肺炎潛伏期平均為5至6天，更可長達14天。從這個時間線來推斷，這兩天確診的年輕人，多數應該是在5、6天前感染病毒。因此陳時中部長口中所說，這兩天疫情穩定導致年輕人鬆懈，根本沒有科學根據！

陳冠安批評，鬆懈的是陳時中不是年輕人，也請陳時中部長不要用帶動世代對立的貼標籤方式，來把政府防疫失敗的責任推給年輕人！鬆懈的並不是年輕人，而是在沒有公開透明公眾討論之下，就貿然開放「3+11」，造成邊境破口的陳時中！

陳冠安砲轟，陳時中部長如今仍沒有為讓數千人染疫、百餘人往生的「3+11」政策，完整慎重的向全國人民道歉並負上應有的政治責任！反而在全民找「3+11」的決策者時，默不吭聲，甚至還想把責任推給副指揮官，最終才在在野黨追查之下，被迫承認，這種態度，不只是鬆懈，更是不負責任！

他呼籲陳時中，請當稱職的疫情指揮官，別把疫情危機歸責為某一世代、族群鬆懈，請做好該做的事情，把疫調做好、提供地方政府協助、為人民爭取更多疫苗，而不是迄今為止都還在「校正回歸」、跟地方政府玩政治攻防，出爾反爾、台灣人需要的5000萬劑疫苗如今只來了不到百萬！

(中時新聞網)