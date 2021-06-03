新冠肺炎疫情升溫，全台進入第三級防疫警戒，由於疫情未見趨緩，因此民眾出門皆作好防疫工作，像是戴好口罩及護目鏡，藝人宋達民今（3日）就在臉書分享老婆洪百榕外出辦事穿的「全套防疫裝」，並表示：「我真的很佩服我老婆的勇氣」。

從宋達民分享老婆洪百榕的防疫裝備照，只見她除了戴雙層口罩及護目鏡之外，還戴上透明手套及套上浴帽，全副武裝的裝扮就是為了前往銀行辦事，毫不在意走在路上得面對外人眼光，雖然開玩笑表示：「為了家人的健康，美貌顏值可以完全被埋沒」，仍讓宋達民直呼：「我真的很佩服我老婆的勇氣」，更搞笑表示：「她還要我為她禱告～我應該為路人禱告，看到不要嚇到」。

讚

洪百榕隨後也在臉書分享防疫外出的裝備照，她坦言進去銀行後，的確有吸引了一些目光，對於有粉絲詢問浴帽處理方式時，她透露用完會直接丟掉，不過卻被認為太過不環保，建議她用完後可以噴酒精，或是用紫外線燈消毒，就可以重覆使用。

對此，網友紛紛大讚她的「全套防疫裝」：「有警覺總比沒警覺好，保護自己就是保護台灣」、「為了自己也為了他人的安全」、「勢必成為未來生活習慣的新型態」、「防疫期間防護措施要做好做滿，而且要酒精不離身」、「人人如此防疫，病毒就消失了，千萬不要在意他人眼光，防疫最重要」、「妳應該是全台灣第一個這樣去銀行的」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)