國際鋼價直直漲，國內傳出有業者趁機哄抬鋼價、囤貨，下游甚至有錢叫不到貨。中鋼3日向盤商、通路商喊話共同維護鋼市秩序，倘若不從，將調整銷售策略，不排出祭出斷料制裁，否則恐辜負中鋼照顧下游本意，也減損整體鋼鐵產業鏈競爭力。

中鋼指出，今年初以來，受惠全球量化寬鬆與利多政策刺激帶動，迎來一波經濟榮景，在鋼鐵下游需求持續增溫下，國際鋼市熱度不減，鋼價迭創歷史新高，進口鋼料也明顯反映此趨勢且漲幅驚人。

針對下游廠商反映國內部分盤商刻意漲價、囤貨、惜貨不賣等行為，中鋼強調，在秉持扶植國內產業發展的理念下，中鋼始終以穩健、順勢、合宜的方式調整內銷盤價，並在今年初就呼籲業者一同營造良好、健康的鋼市環境。

中鋼執行副總黃建智表示，中鋼煉鋼所需的煤鐵等原料幾乎全數進口，加以運輸、倉儲等各項成本疊加，與各產業同樣面臨成本大漲的嚴峻考驗，但中鋼鋼價較國際「緩漲」，定價邏輯主要以創造中鋼、盤商都能有利潤，並沒有一步到位與國際行情一樣。

黃建智指出，中鋼供應量約占全台6成，其他業者鋼料也是靠進口或民間等處而來，中鋼將針對客戶調查供貨狀況，同時調整銷售策略，方法有很多種，像是道德勸說「合理利潤你（盤商）拿，不要讓下游覺得拿不到貨」，斷料也是可能的選項。

中鋼表示，台灣新冠肺炎疫情反覆，各行各業都面臨不同的經營挑戰，中鋼除將持續扮演穩定鋼市價量的角色，也將與鋼鐵公會攜手合作，建立跨產業別的溝通平台，不定期與各產業公會橫向聯繫，更廣泛地蒐集業者訊息，且更靈活地調整供應方式。

(中時 )