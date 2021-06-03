大陸央視新聞報導，香港特區政府宣布，繼先前收緊台灣、新加坡的入境防疫措施，從3日起，將加強對從大陸、澳門等地抵港人士的檢測要求。提高檢測次數及頻率。

港府表示，在從大陸或澳門抵港的人士中，按「回港易」計畫抵港而獲豁免強制檢疫人士，以及已完成新冠疫苗接種，而需接受7天強制檢疫人士，由目前抵港後接受兩次檢測，增至需在到達香港第3天、第5天及第12天接受共3次檢測。

未完成疫苗接種，而需接受14天強制檢疫人士，由目前抵港後接受兩次檢測，增至需在到達香港的第3天、第7天、第12天、第16天及第19天接受共5次檢測。

港府先前宣布，自5月17日及5月21日起，分別收緊曾逗留台灣及新加坡的抵港人士的檢疫等要求，強制檢疫期由原先的7天（已完成疫苗接種人士）或14天（未完成疫苗接種人士），分別調整為14天或21天。

港府稱，為進一步降低風險，政府額外要求，於上述收緊檢疫措施前，已抵港相關人士，需在完成原先7天或14天強制檢疫後接受強制檢測，並在檢測獲確認為陰性結果前，留在居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

港府表示，隨著收緊檢疫措施前已抵港人士陸續完成強制檢疫及相關檢測，所有自5月17日起曾逗留台灣及自5月21日起曾逗留新加坡的抵港人士，強制檢疫及檢測安排將與曾逗留其他高風險地區的抵港人士保持一致。已完成疫苗接種的人士需在指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間第3天、第5天及第12天接受檢測，其後七天自行監察，並於抵港第16天和第19天接受強制檢測。未完成疫苗接種的人士需在指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間第3天、第7天、第12天及第19天接受檢測。

(中時 )