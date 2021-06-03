6月3日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，當地時間1日，日本東京電力公司在福島核電站內再次發現核廢棄物貨櫃洩漏，洩漏污水的放射性銫濃度超過正常標準的76倍。2日，韓國慶尚南道環境團體出動100多艘漁船舉行「阻止日本福島核廢水入海——慶南在行動」成立儀式，敦促日本政府取消福島核廢水排海計劃。中方對此有何評論？

汪文斌表示，我注意到，近期媒體上多次出現對日本福島核污染水洩漏的報導，福島海產品也多次被檢測出放射性物質超標。這一方面暴露出日本東京電力公司和日本政府在核污染水處置問題上措施不力、漏洞甚多；另一方面也充分證明，核污染水處置十分複雜、影響深遠，必須採取極其慎重、負責的態度。

汪文斌指出，日方在未窮盡安全處置手段、未全面公開相關信息、未與周邊國家和國際社會充分協商的情況下，單方面決定將核污染水排入海洋，這是極不負責的自私輕率之舉。日方不正視國內外大量質疑和反對之聲，頑固堅持排海方案更是錯上加錯。

汪文斌強調，我們再次要求日方撤銷錯誤決定，承擔起應盡的責任，回到同利益攸關方及有關國際機構充分協商並達成一致的正道上來，而不是繼續充當麻煩製造者。

(旺報 )