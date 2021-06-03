經歷5月震盪，美股逐步收復跌勢，並在6月朝著歷史新高前進，這又引來許多專家警告美股漲多修正的風險，其中最為知名的指標，莫過於被美國股神巴菲特（Warren Buffett）青睞的「巴菲特指標」，如今已經飆到200%，遠遠超出合理區間。

據《商業內幕》報導，代表美股總市值的Wilshire 5000 index在6月初已經達到44.3兆美元，美國第一季GDP則是落在22.1兆美元，巴菲特指標為美股總市值/美國GDP，該指標突破200%，2020年第二季為187%，美國GDP下滑12%。當時疫情讓美國經濟成長率負32.9%，創下有史以來最慘，全年GDP來到負3.5%，為二戰後以來最差勁表現。

巴菲特曾在2001年指出，衡量股市估值的最佳方法，就是用股市總市值和GDP的比值，當作判斷股市是否過高或是過低的標準，巴菲特指標落在75%~90%為合理區間，超過120%股市則遭到高估。在2008年金融危機之前，該指標也一度創下新高，被視為預測市場衰退的有效工具。

該指標從新冠肺炎疫情爆發前的160區間，1個月內大幅回落至110之下，在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，該指標速迅回升至140之上，隨著美股持續走高，1年以來該指標已經來到200關卡。

不過，巴菲特指標也有設計缺陷，由於該指標利用上季度GDP數據與目前美股變化來計算，加上所有美國上市公司並非只對經濟作出貢獻，海外收入並沒有計算在內，房地產這類經濟活動也難以用單純的指標來計算。

其中，反應資金流動的Fed的利率與債券殖利率變化，在該指標被關注的2000年的美國10年期公債殖利率維持在6.5%，如今維持在1.5%區間，美股受到該長天期殖利率陡升預期通膨變化，就短期就有可能發生劇烈震盪，該指標沒有辦法有真實反應。

(中時新聞網)