以台灣消防人員為主題的超夯台劇—「火神的眼淚」，日前精彩落幕。在台灣醫療量能緊繃之際，這部寫實職人劇，反映出第1線軍警消、醫護人員面臨的困境。疫情陷入膠著，不少民間企業紛紛實施「在家上班」、「異地辦公」等措施，並且透過像1111人力銀行「1HR人資管理系統」這類雲端打卡系統，同時由線上管理員工出勤、請假等問題，有效降低染疫風險。

但像醫護、消防人員不但不能在家上班，還得在這非常時期，冒著「遭陌生病患傷害」的風險來支援前線，持續暴露在高風險之中。更遑論這時刻需疫調、稽查

的人民保母–警察。對警察同仁而言，此時身心壓力更是無比巨大。

有鑑於警察同仁暴露於感染風險中，「宣捷幹細胞生技」旗下的「互貴興業股份有限公司」特別捐贈上千份快篩試劑給新北市政府警察局，提供給第1線的警察同仁快篩使用。創辦人宣明智（聯電榮譽副董事長）表示：「希望透過捐贈快篩試劑，讓抗疫第1線的警察同仁可以獲得保障，期盼台灣企業共同參與，讓抗疫的力量更加強大。」。

「互貴興業」於5月下旬開始，已陸續提供上千份快篩試劑給第1線警察單位。宣明智也再次呼籲企業自主抗疫，透過篩檢及人員分流控制，減少感染風險，期使台灣度過艱難。

(中時新聞網)