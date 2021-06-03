廣州衛健委早前公布基因測序結果，指當地患者均是染上傳播速度極快的印度變種病毒。中國疾控中心研究員、世衛組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴稱，中國目前已經有針對變種病毒研製新一代疫苗，尤其滅活疫苗技術路線特別適合快速應對變種病毒，至於其他技術路線的新冠疫苗，臨床研究數據亦表明對變種病毒具保護力。

康希諾生物相關負責人指出，目前全球三期臨床數據表明，康希諾生物新冠疫苗總體保護效力為65.7％，中和抗體交叉實驗結果更顯示，疫苗對變種病毒有保護作用。此外，三葉草生物亦稱，旗下候選重組蛋白新冠疫苗，可誘導針對新冠病毒原始毒株和值得關注突變株的廣譜中和抗體反應。

另一方面，廣州市此前宣布自5月31日起，暫停全市新冠疫苗社會接種。市疾控中心副主任張周斌解釋，此舉是要集中醫護力量以便展開大規模核酸檢測，並且考慮到要減少因排隊接種疫苗人群聚集而產生的感染風險。

張周斌同時提到，新冠疫苗從接種到產生保護力需要一定時間，一般需要十幾至二十天，甚至更長，存在個體差異，故近期著急接種疫苗，對短期內抵禦感染風險沒有太大幫助。

至於已接種過第一劑次新冠疫苗的民眾，暫緩第二劑次接種會否影響免疫效果的問題，張周斌就指國家推薦的間隔時間是3周以上、8周以內盡快完成。但實際上只是希望在完成第一劑次接種後，能夠在21天後盡快完成第二劑次接種，盡快產生免疫力。但超過8周後再接種第二劑次並沒有問題，一樣是可以產生有效抗體。張周斌並補充，會在新冠疫情控制後盡快恢復大規模疫苗接種工作，並且在恢復個人預約社會接種時，優先安排還未完成第二劑次接種的市民預約。

(中時 )