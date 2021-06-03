中央疫情指揮中心，三令五申不要群聚，就是有人不聽！台中市警局霧峰分局霧峰派出所，上月底晚間執行加強防疫取締，在霧峰區林森路一處檳榔攤後方貨櫃屋內，發現該處燈火通明、人影幢幢，員警直搗入內，果然發現室內6人群聚，立即開單告發。

霧峰派出所員警上月31日晚，因應疫情期間加強取締民眾外出不戴口罩、巡視應停業場所是否私自營業及民眾有無群聚等活動，巡經霧峰區林森路一處檳榔攤時，發現攤前停有多部汽機車，檳榔攤後方連接之貨櫃屋內，燈火通明，猜測應有多人在內。

員警長驅入內，果然在後方，不到3、4坪的貨櫃內，發現有6名男女正在飲酒作樂，桌上擺著炸物、香菸、酒瓶、酒杯等物品，且該貨櫃門窗緊閉、空氣不流通，負責人林小姐坦承與朋友在她的檳榔攤內喝酒聊天，不過林小姐指著另一位林姓友人是她妹妹，試圖營造是同住家人，規避室內群聚人數，不過員警查驗二人生日僅差5個月，且戶籍也不在同處，當場揭穿謊言。

霧峰分局解釋，許多民眾搞不清楚室內5人群聚該怎麼算？所謂5人以上是含5人在內，但5人中不計同住家人，也就是說除了家人外，家中最多只能來3名親友聚會，因為若來了4人，加上主人1人就有可能會被開罰。

霧峰分局長陳家銘表示，依據傳染病防治法規定，違反群聚最少就是罰6萬元，最高30萬元，呼籲各位市民應共同配合政府相關防疫規定，攜手合作共同抗疫。

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(中時 )