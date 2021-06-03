因疫情影響，消費者購物行為多數雖從線下轉往線上，然而身為網路年輕族群，網購3C產品注重外觀與質量的比例高達七成，仍需要前往實體門市消費居多，傑昇通信為確保門市同仁及消費者健康，每日皆加強營業場所之消毒作業，本月遇618購物節檔期，除了iPhone 12 128G夢幻新色限時48小時降價2,110元，再推出系列活動優惠，包含蘋果、三星、OPPO、小米及SONY新機等，也紓緩物流貨量壅塞困境，鼓勵民眾到店購買空機皆現貨不用等。

傑昇通信618購物節優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣通訊連鎖門市─傑昇通信表示，疫情蔓延使得民眾開始減少非必要性外出，消費者購物行為也逐漸轉變，然而從門市購物者消費行為觀察，特定商品在購物的決策過程中，如手機、家電等較高單價的3C產品，傾向線上線下同時併用獲得經驗，民眾擅於在網路蒐集多元資訊，再至實體體驗消費，將疑問直接提問門市服務人員，為最常見的消費方式；因此傑昇通信仍於618購物節檔期端出實體門市購機專屬優惠折扣，甚至比網路價格更低。

傑昇通信針對時下女性果粉最喜愛的Apple iPhone 12 128G夢幻新色，推限時48小時的降價2,110元活動，至今（6/3）晚上截止（以各門市營業時間為截止時間）只要26,390元；也有iPhone 12 Pro Max 128G降價3,910元的快閃價格，即日起至6/6止，至傑昇通信門市購機，用33,990元就能買到，還有無線藍芽耳機AirPods 2代一般版加購保護套，再降1,200元的折扣組合，現在入手超划算。

星粉靠過來，新推出的三星Galaxy A52搭載高通S750G 5G行動平台，配備6.5吋螢幕，具備120Hz螢幕更新率、光學螢幕指紋辨識、6,400萬畫素鏡頭等特色，同時也是A系列5G產品中首款具有IP67防塵防水等級的手機，還加入旗艦機才有的25W閃電快充；由於A52身上不少旗艦機的影子，因此在傑昇通信門市也相當熱銷，為迎接618購物節檔期，傑昇通信再祭出三星Galaxy A52 5G手機限時優惠，於6/6前至傑昇通信門市購買降3千，優惠價10,990元，吸引消費者目光。

對於即將各通路平台即將開打的618購物節檔期，傑昇通信提供更多實體通路才有的購機優惠，於6/3~6/6活動期間天天祭限時搶購價，至傑昇通信門市購機，原廠建議售價17,990元的OPPO Reno4 128G，只要8,990元，現賺九千、小米旗下高性價比品牌紅米Note 9T 5G手機再折1,209元，最低價6,290元、以及SONY今夏最美的萬元防水手機Xperia 10III再享1,200元折價優惠。

(科技)