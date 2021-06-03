COVID-19疫情來勢洶洶，全台不僅升為三級警戒，期限延長至6月14日。面對疫情，防疫政策取消餐飲業者內用服務，國內餐飲品牌推出飯店及星級料理外帶自取，讓民眾在疫期中，宅在家也能享受五星飯店的美味料理。

深度旅遊體驗電商平台KKday，近來攜手全台各大飯店搶攻宅經濟，推出各式宅食外帶自取品項，更獨家搶先開賣日本、西班牙米其林星級精緻便當外帶，主打日本高級料理餐廳—燈燈庵「日本會席料理餐盒」，內含13 種日本手工精緻會席美饌，每個售價480元。

另與擁有連續14年榮獲米其林星級殊榮的西班牙料理餐廳—Molino de Urdaniz渥達尼斯磨坊同步推出「星級外帶餐盒」，包含主餐「西班牙海鮮烤飯」或「嫩煎雞胸義大利麵」二擇一，搭配上4款主廚精選 Tapas佐餐小點，每個售價480元外，晚餐則另外推出「西班牙米其林家鄉個人套餐」，僅提供晚間銷售，每套售價880元，在家用餐也能享受澎湃豪華感。

除了米其林星級便當外帶外，KKday也與各大飯店合作推出宅配冷凍品項，並集結各項人氣端午粽禮盒、伴手禮，包括香格里拉台北遠東國際大飯店、亞都麗緻大飯店、凱達大飯店、amba意舍酒店、高雄圓山大飯店的人氣粽款禮盒持續熱銷預訂中。

另有傳說40餘年一吃就上癮的好味道、政商名人及遊客指定行程的高雄圓山大飯店「圓山牛肉麵」、亞緻餐飲暢銷的米其林一星居家美食「天香小滷」以及亞都麗緻大飯店集結館內蟬連3年米其林一星杭州菜餐廳天香樓及經典法式餐廳巴賽麗廳等人氣星級熱銷產品，無論在家即食又或是送禮需求，輕鬆一指線上完成。

此外，各飯店已於各館加強並落實防疫政策，為因應市場變動與防疫考量，KKday更為民眾陸續推出各式「安心備援方案」，如針對企業提供「五星飯店防疫辦公室專案」，提供部分企業須採員工分流上班的辦公空間新選擇；針對連日疫情升溫，更聯手飯店品牌提供「Long Stay長住專案」，提供居家檢疫者的同住健康家屬可選用飯店方案，在房在外都能放心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫況轉壞對餐飲業造成衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，反而衍生不同餐飲需求，對知名餐飲品牌來說，則促成不同的服務面向與服務機會。黃若薇也提到，由於各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)