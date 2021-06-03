楊祐寧飾演蜀國國君劉備。（Netflix提供）

古天樂飾演三國名將呂布。（Netflix提供）

串流娛樂平台Netflix今天(6／3)宣布，改編自熱門遊戲的華語電影《真‧三國無雙》即將於7月 1日上線。該片集結華語圈頂級電影團隊聯手打造，並由天王「古仔」古天樂、香港影后劉嘉玲、《瑯琊榜》男星王凱、韓團Super Junior前成員韓庚、台灣演技派男星楊祐寧以及「最美貂蟬」娜扎聯合主演，更獲得遊戲公司「光榮特庫摩」(KOEI TECMO)授權認證，保證讓影迷、粉絲都能享受影星大開無雙的快感。《真‧三國無雙》故事源自華人知名小說《三國演義》，加入遊戲中角色能開啟「無雙」能力、一舉大殺四方的奇幻設定，讓劇情變得更加有趣刺激。

《真‧三國無雙》是2000年推出的電玩遊戲，因創新的遊戲玩法備受玩家喜愛，至今全球總銷量超過2100萬份，電影《真‧三國無雙》則是該遊戲首度搬上大銀幕，耗時三年精心打造，劇組為呈現地動山搖的戰鬥場面，特別遠赴紐西蘭實地取景，拍攝期橫跨四季，並在當地動用超過千位群眾演員、馬匹，才完成片中震撼人心的大型戰爭場面以及多場動作戲。「古仔」古天樂在電影裡頭頂兩根霸氣十足的造型羽毛，將東漢末年著名武將呂布的氣勢完美演繹，一舉起兵器大開無雙便無人能敵，忠實呈現出遊戲中殺敵如割草的爽快感，視覺效果相當震撼。

本片與遊戲的不同之處，在於新增了鑄劍堡主一角，導演周顯揚解釋：「出『無雙』打遊戲時只是按一個鍵，但在電影裡就要解釋，於是衍生了鑄劍堡主，其實是『無雙英雄』內心的幻象。」，而本片找來香港金像獎影后劉嘉玲演出該角，更為神秘的無雙能力再添傳奇魅力。

《真‧三國無雙》劇情描述東漢末年政治腐敗，曹操前去刺殺董卓失利，卻引起十八路諸侯們紛紛起兵，劉備、關羽、張飛三人也參與會盟。一場英雄之間的對決後，屬於三國的時代就此拉開序幕。

(中時 )