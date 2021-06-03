因應本土疫情爆發，全國各級學校自5月19日至6月14日停止到校上課，共計18個供餐日，每日營養午餐約280噸蔬菜頓時無處可去，農委會主委陳吉仲表示，為緊急調節食材通路，將透過協調農民團體送往果菜批發市場優先拍賣，並媒合國軍、電商或量販通路採購、縣市政府協助產地直送等方式進行消化；另也因應線上消費大幅成長，農產物流短期間大幅增加的需求，因此整合物流資源，建立農產品物流調度平台。

農委會主委陳吉仲指出，停課政策同步受影響每日供應186萬國中小學生的蔬菜量約280噸，為緊急調節食材通路，立即協調農民團體送往果菜批發市場優先拍賣，並媒合國軍、電商或量販通路採購、縣市政府協助產地直送，以及區域加工中心協助收購供應大消費戶、輔導農民團體致贈慈善團體、提供紓困貸款等做處理。另外也協調台北農產公司等7處縣市契作供應平台協助有機蔬菜去化，輔導產地農民團體擴增超市通路及蔬菜箱宅配自主行銷。

陳吉仲表示，為因應多家物流業者宣布暫停接受送往北部地區低溫宅配貨件，以及線上消費大幅成長，農產物流短期間大幅增加的需求，農委會已透過交通部迅速獲得包括中華郵政、嘉里大榮的協助物流配送，也已協調農民團體及團膳公會利用供應學校午餐之集貨運輸量能，加入長距離點對點運輸及消費地配送。

中華郵政方面， 農會、合作社及產銷班有一定數量農產品需送貨到府，中南部產地縣市已有指定專責郵局，協助農產品產地直送消費者，且由專人協助收貨；另外也有農產品點對點運輸服務，農民大量農產品由產地送到消費地指定地點，也可提供大型郵務車協助運送。

嘉里大榮物流方面則繼續接受農民委託運送農產品，冷凍產品需協調收貨端於到貨時立即取貨，減少失溫風險。

(中時 )