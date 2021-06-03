中職樂天桃猿猿啦啦隊人氣成員巫苡萱，外型甜美、身材火辣，擁有阿美族血統的她，五官深邃立體，近來上遍各大綜藝節目，深受粉絲喜愛，近日她特別自拍幾段俏皮影音寵粉，吸引上萬網友朝聖，直呼「被電慘了」。

巫苡萱分享他最近的愛歌《熱愛105度的你》，並以對嘴唱方式跟著音樂擺動，穿著細肩帶小可愛的她，低胸設計讓渾圓雙峰呼之欲出，因為身體搖擺也跟著晃動，一下對著鏡頭比心還拋媚眼， 13秒影片電力十足，短短5小時就吸引超過4.5萬觀看次數。

巫苡萱好身材呼之欲出。(圖／翻攝自臉書)

另外，2日她也上傳過自拍影片，直呼「抖音重出江湖」，她化身貓系女友跳著性感舞蹈，穿上平口短版上衣，傲人雙球快掉出，I字深溝更是一覽無遺，讓網友都直呼「被電暈了」、「美慘了」、「又甜又性感」。

巫苡萱之前被拍到帶前嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX回香閨，期間不時摟腰、襲臀，關係相當親密，之後男方也在個人曬出小倆口親密合照宣示主權，坦言因為擔心影響女友，一直保持低調，而戀情曝光讓他高興直呼：「我終於可以放閃了」。

(中時新聞網)