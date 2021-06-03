全台疫情嚴峻自5月中旬起停課不停學，許多家長居家工作還得分心照料孩子，忙得焦頭爛額，幼教業者吉的堡為分擔家長的教育擔子，特別推出一系列線上課程，主要分為複習、檢測、歌曲、親職、閱讀、益智等平台，希望孩子們在家防疫也能兼顧多元學習，有家長指出這樣的線上平台跟防疫物資一樣重要，唯有讓孩子有事做，家長才能獲得不受擾的工作環境。

親身使用過親職平台的家長Sandy表示：「我任職於金融業，居家工作已經3周，每天都有開不完的線上會議，但學校的居家課程偏少，而我因居家辦公及小孩們的在家學習完全重疊，每天都覺得喘不過氣，在親友推薦下，我讓孩子接觸一系列有趣的線上課程，觀看親子公益講堂的線上分享教養、親子溝通，也慢慢摸索出更好的親子共學方法。」

除了要幫助孩子學習不中斷，翻翻文化工作室也在人力銀行上徵求「網路才藝/電商直播主播」，希望敢秀的人線上分享：才藝、 脫口秀、扮裝、美食、手作等，讓大家除了追劇之外，還能有居家娛樂的新選擇。

翻翻文化進一步表示，只要敢面對鏡頭，沒有才藝也能透過培訓培養第二專長，且防疫人人有責，這個職缺不僅能在家工作，與原先的工作也不衝突，若有興趣不妨趁著居家防疫期間展開斜槓人生。

近期有許多企業為防疫實施WFH，為了讓老闆安心、人資方便控管出勤，1111人力銀行特別推出有「雲端打卡模組」的「1HR人資管理系統」，讓遠端工作效能、管理都達到最佳化。即日起免費提供企業試用2個月，歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)