疫情嚴峻，台北市長柯文哲認為「最難搞的是發病前就開始傳染的案例」，3日下午在防疫記者會重申，無症狀的確診者都送防疫專責旅館，除了可避免家戶傳染外，也防止老人疫情變壞、來不及送醫，或是單獨在家死掉卻沒人知道。

柯說，為避免家戶感染，有懷疑的就快篩，快篩陽性就快做PCR檢測，起先因醫院床位不夠，所以55歲以下、沒症狀者先在家，但現在既然家戶感染這麼多，確診者就全都住防疫旅館。

此外，柯也提到，確診者都送防疫旅館，除防止年輕人傳染給家人，也防止老人在家病情惡化、來不及送醫，因防疫旅館有醫護人員在，防疫旅館也和醫院形成區域聯防，更可馬上送醫院。

「怕單獨死在家沒人知道！」柯說，若無症狀確診者想在家待，「除非你跟我講你家房間很大，還有獨立浴廁，都乖乖待17天不要出來，但我還是怕你單獨死在家，可能缺氧、急速變壞，然後沒人知道，所以還是去住防疫旅館」。

柯說，防疫專責的醫院病房床位，已從600增加至1300床，防疫專責旅館床位也從0變成1800床，現在已開始擴張病房，同時也要感謝很多招募來的醫護人員，他每天開會都一定會問「昨天有沒有遇到救護車上的病人送不進急診室？」因過去2、3天都沒此情形了，他就認為整個處理疫情的醫療量很OK。

柯表示，旅館開始用線上登錄，直到昨晚，防疫旅館還有200個空床，另外有300多個床位是有人剛出去、還沒消毒完畢，醫院動員已完成，旅館也差不多了，現有醫療防線上，還能應付。

(中時 )