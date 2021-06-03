中國外交部發言人汪文斌3日在持例行記者會回應，所謂英國「維吾爾特別法庭」將在倫敦舉行「聽證會」，審議涉疆「種族滅絕」問題，很多「證人」在英國廣播公司（BBC）受訪時表示在新疆被拘押、虐待、性侵，家人無故失蹤等。既不合法更不可信，只不過是少數人炮製的又一場反華鬧劇。新疆維吾爾自治區政府已經對此予以了揭露。

汪文斌說，這個「偽法庭」其實跟法律沒有任何的關係，完全是盜用法庭的名號，來搞反華的政治和輿論操縱，純粹是對法律的褻瀆。這個所謂的「法庭」，還糾結了一批反華為職業、靠反華謀生的人，其最大的金主，是鼓吹新疆分離主義的「世維會」。

汪文斌認為，所謂的「庭長」傑佛瑞．尼斯，據報導曾經是英國資深的特工人員，2019年擔任過所謂的「中國法庭」庭長，導演了一出抹黑中國的鬧劇，是有名的爛訴專業戶，同各種反華勢力關係密切。

汪文斌指，這個法庭的所謂「專家」和「證人」包括大家熟悉的澳洲政策研究所、鄭國恩等長期散布涉疆謊言的機構和人員，也包括很多中方多次揭露過的、編造各種不存在的所謂「迫害事件」的演員。

汪文斌強調，完全可以想像，這樣一群人搞的所謂審判，不過是一場拿法律當兒戲的表演而已，只會讓世人更加認清涉疆謊言謠言的卑劣。

(中時 )