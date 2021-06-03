財政部次長阮清華（左）（圖／吳靜君攝）

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面對嚴峻疫情重創百工百業，行政院推出紓困4.0，並將送請立法院審議，財政部將於今（3）日下午5時50分舉行記者會，財政部政務次長阮清華主持，說明財政部紓困的相關措施。

財政部祭出多項紓困貸款方案，為了協助各產業，公股銀行新增自辦紓困貸款5500億元，加上農業貸款，央行中小企業紓困貸款，企業紓困專案貸款，以及勞工紓困貸款等，共計新增8000億元。

財政部指出，勞工紓困貸款每人最高10萬，第一年免繳息；中小企業紓困貸款保證規模再增加1200億元，利息補貼最多一年；公股銀行紓困貸款自辦增加5500億元；農業貸款新增228億元；央行中小企業貸款額度增加至4000億。

阮清華指出，為因應防疫措施，個人申貸無論新戶舊戶都可以採取線上申貸，企業戶則是舊戶線上、郵寄、傳真的方式先受理，據以書面審核，再事後補件，新戶可透過線上先受理，惟對保須臨櫃辦理，請各行庫做好防疫措施。

阮清華強調，財政部要求公股銀行積極辦理，包括配合各部會所定紓困振興辦法，強化辦理紓困貸款，相關資訊業公布於本部及各公股銀行紓困專區；請各申請人洽原往來銀行申辦,並盡量以線上申請；採數位金融及簡化申請等方式，以提升效率，減少群聚風險，兼顧員工防疫安全，從寬、從速、從簡辦理。

阮清華指出，除勞工紓困貸款有上限之外，在預算來源無虞的情況下，對企業紓困貸款盡量沒有上限，全力協助企業度過難關。

阮清華表示，基本上6月7日起各行庫自辦紓困貸款接受申貸，但依照各行庫規定，勞工紓困貸款6月15日起開始，阮清華呼籲盡量不要臨櫃辦理，做好防疫措施。

央行總裁楊金龍表示，日前推出的中小企業貸款3000億元融資額度幾乎用完，考量這次疫情仍有中小企業有融資需求，將增發1000億元額度，維持A、B、C方案，明日起生效，其中最多的就是C方案50萬元、年利率1%，協助中小企業度過難關。

至於勞工關心的10萬元勞工紓困貸款，預計6月15日開放受理申貸，勞動部表示，今年有50萬個名額開放申貸，去年有申請10萬元勞工紓困貸款的民眾，只要有正常還款，今年都可以再申貸，只要是年滿20歲的本國籍、有投保投保的勞工，未參加勞保只要提出工作室時都可以申貸。

今年有35家銀行願意承辦，其中24家提供線上申貸服務。每人貸款額度最高10萬元，利率1.845%，前6個月為寬限期，勞工免繳納本金，第7個月到第12個月起每月攤還本金，第2年起按月攤還本金與利息。

根據統計資料，2020年有有91萬7925件申請10萬元勞工紓困貸款，截至今年5月底逾期未還款有1萬7032件、占整體1.8%，借貸人失聯、過世未還款等導致呆帳有1092件、占0.1%。

因應疫情對個人經濟的衝擊，金管會銀行局3日宣布，已協調銀行受理展延個人債務協處機制延至2021年12月底。

金管會3日也指出，金管會從去年就函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品(包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等)提供緩繳或展延3至6個月等措施，目前這些措施受理期限將展延至今年12月底。

(中時新聞網)