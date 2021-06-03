大陸外交部3日舉行例行記者會。有記者提問，彭博社2日援引知情人士的話稱，美國總統拜登正在計劃修改川普時期發布的一項對和中國軍隊有關係的公司的投資禁令，此前被列入「黑名單」的中企和實體大部分將會繼續留在名單上，而且將增加新的實體。修改後的禁令會擴大黑名單覆蓋範圍至防衛和監控技術領域的一些實體。請問中方對此如何回應？

大陸外交部發言人汪文斌3日對此表示，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身權益。

汪文斌表示，美國上屆政府出於政治目的，實施針對所謂中國「涉軍企業」的投資禁令，完全無視事實和相關公司的實際情況，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。不僅損害中國企業的合法權益，也傷害包括美國投資者在內的全球投資者的利益。美方應當尊重法治，尊重市場，糾正錯誤，停止採取損害全球金融市場秩序和投資者合法權益的行徑。

(旺報 )