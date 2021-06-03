隨著三級警戒再延長，全台最重要的事情仍舊是「防疫」，企業實施分流辦公，學生不到校上課，但是推動停課不停學！神腦國際發現，從5月中以後，居家學習、辦公需求增加，筆電、平板等行動裝置銷量實體通路提升2倍、線上通路成長4倍，遊戲類商品銷量亦有提升。六月到來，為紓解在家久待的購物慾，神腦618年中慶提早暖身開跑，自6/1至6/20，特別推出近30項優惠商品；加入神腦會員，6/2到6/10每天簽到最高贈2萬點紅利，還有各商品優惠券等著你！

因疫情宅在家，生活型態的轉變必須透過3C產品，創造「人與外界的連結」，因此掌握了優質的網路、智慧的工具，才能讓居家生活與外面的世界連結無礙。遠距學習、辦公最受歡迎的是「筆電」、「平板」，618年中慶暖身活動首日推出多款筆電特殺，萬元有找的機款像是ASUS E210MA 11.6吋輕薄筆電、ASUS E410MA 14吋時尚多彩筆電，一萬元至兩萬元區間則有ASUS X515MA 15.6吋筆電、ASUS X509MA 15.6吋筆電，兩萬元以上ASUS X515JF 15.6吋獨顯混碟筆電；另外因應民眾視訊需求，數款不同價位藍牙耳機也推出618特殺價，包含AirPods Pro、AirPods Max、Galaxy Buds Pro 真無線藍牙耳機、realme Buds Air 2 真無線藍牙耳機、JBL Club 950NC 專業級無線藍牙降噪耳機、SONY WI-C400藍芽耳機等。因應網路需求提升，中華電信推出「精采5G四季饗宴」方案，最高贈Hami Point 12,000點(1點抵1元)，來神腦門市可抵用，挑選所需的家電、遊戲、保健品。

防疫在家上班、上課的小確幸就是省去通勤時間，更多時間可以玩遊戲、運動提升正能量，Nintendo Switch 健身環大冒險、動物森友會、超級瑪利歐派對等數款遊戲，還有民眾瘋搶的PS5大禮包現貨限量推出，替防疫新生活添增新樂趣，6月來神腦年中慶宅家輕鬆購！

防疫新生活將會是場長期戰，居家的時間大幅提升，使用3C遠距辦公及上課，隨之而來可能造成不少身體上的問題，例如工作、學習、追劇導致眼部疲勞、久坐身體活動度低、排便不順等，可以透過改變行為來改善，例如使用3C裝置每40分，休息10分鐘、調整電腦擺放位置、眼睛與螢幕保持40公分以上距離並保持姿勢正確。

許多人家中常備的保健品，也應需要補充，讓你防疫期間在家中也保持健康！隨著疫情更嚴峻，個人清潔、環境清潔頻率逐漸提高，到神腦也可選購洗手慕斯、電風扇、空氣清淨機等用品，除618活動折扣外，領券再享額外優惠！

針對618年中慶，神腦5/31-6/14一連兩週推出「瘋搶618折價券」，領券後每日下殺品再享折價；6/2-6/10連續9日天天上神腦生活簽到最高賺2萬點紅利點；6/1-6/20為期三週的「618瘋搶最省年中慶」活動，每日推出限量爆品19折起，挑戰市場最低價，6/18(五)將釋出最火紅遊戲主機「PS5 大禮包」、Nintendo Switch魔物獵人 崛起 特別式樣同捆機、AirPods Pro等多款爆品，6/15-6/18主檔期中午12點收看「Live神好康」臉書直播節目，享直播獨家優惠、送好禮只給神腦會員。

疫情期間消費者手頭緊，神腦提供多元支付方式，有LINE Pay、 Pi 拍錢包、街口支付，以及超過20家信用卡刷卡及分期優惠，於神腦全通路消費前，選擇合適的付款方式，省更多！富邦Ｊ卡回饋3%無上限，神腦獨家新戶首刷禮「niko and…經典托特包」；美國運通卡於線上刷滿15,000元，送1,500元！因應疫情，出入神腦門市須配戴口罩、量測體溫、酒精消毒、實聯制登記，神腦國際調整各門市營業時間，詳細營業時間請以各門市現場公告為準，前往門市前可先致電詢問。

(科技)