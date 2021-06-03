員林市代會主席賴東位（左起）、市民代表吳宗頻與另外14名市民代表聯名懸掛大型看板，表達「彰化要疫苗」訴求。（謝瓊雲攝）

員林市代會主席賴東位（左起）、市民代表吳宗頻與另外14名市民代表聯名懸掛大型看板，表達「彰化要疫苗」訴求。（謝瓊雲攝）

疫情嚴峻，人命關天；新冠肺炎疫情全台連環爆，累計確診逼近萬例，員林市民代表會月初正式在市區大同路邊停車場空地掛出顯眼看板，訴求「彰化要疫苗」，呼籲各級政府政治放一邊，趕快全力想辦法爭取疫苗、分秒必爭救命。

3日全台累計確診已高達9974例，彰化也累計達191例，賣葡萄、登山泡茶、唱卡拉OK，和打麻將、玩十三支，傳播感染鏈一波接一波，令南彰化鄉鎮人心惶惶。員林市區「人命關天、疫苗優先，政治放一邊」看板迅速引發眾人關注。

員林市代會主席賴東位指出，最近他每天都聽到市民向他追問，何時才有疫苗？眼下疫情大爆發，最急迫性的需求就是疫苗，而不是政治口水，現在很多人不能出門做生意，連網購東西寄來，還要先消毒才敢收；大家什麼都不能做，只能天天待在家，好像在等死。

有民眾抱怨，大人物、有錢人早就都搭飛機到國外去打疫苗了，但一般小老百姓，只能依靠政府安排，大家傻傻苦等、乖乖地配合防疫，只想知道何時才能等到疫苗讓他們打，而不是成天政治口水吵翻天。

為了代表基層發聲，大聲呼喊「我們要疫苗」的訴求，經討論後，市代會19席代表中，僅民進黨3席不願具名，其餘16席全都署名響應此舉，也獲得市長游振雄同意聯名表達支持。

賴東位說，本周在市區東西南北重要路口，包括員南路一戶民宅屋主，都已同意無償提供外牆，陸續將再懸掛4、5面看板表達訴求，盼基層的聲音能被聽見、重視。

(中時 )