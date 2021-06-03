和泰集團旗下和潤企業(6592)今日舉行法說會，隨著母公司和泰車汽車銷售成長，和潤今年前5月新車業務仍年增兩位數，包括新車、中古車及設備等三大核心業務前5月營收均年增兩位數，公司並看好宅經濟之物流蓬勃帶動商用車業務大增，以及機車業務今年的成長力道強勁。

和潤公司今年聚焦四大營運方向，包括汽車分期今年業務成長目標兩位數，重車業務持續成長；機車業務今年以來增逾一倍；中國大陸今年受惠中國經濟狀況不錯，增加業務拓展機會。為公司今年努力的四大方向。

和潤企業下午舉行線上法說會，和泰汽車認為疫情衝擊小型車市場，估計影響約2成，和潤副總廖文忠指出，對公司來說，此業務影響低於兩成；另一方面，疫情推升物流，帶動商用車業務明顯大增，和泰汽車也是HINO商用車總代理，今年來商用貨車對分期貢獻越來越大，第一季成長90%，5月商用車分期達到5-6億元，也較去年倍數成長。

整體來看，和潤今年前5月，在新車、中古車、設備三大業務均較去年同期有兩位數成長，加上重車業務成長較多，以及機車業務倍增，法人估公司全年營收仍可比去年有兩位數的成長。公司的獲利也持續穩健，每季的變動差異不大。

和潤第一季合併承作金額為342億元，年增46%。其中台灣291億元，年增36%，大陸51億元，年增143%，主要為大陸去年第一季因疫情關係受波及。第一季合併承作之占比方面，汽車占比降至71%，設備占比由15%提升至22%，機車等其他業務占比由4%提高至7%，雖占比有所調整，相關營收都是有成長的。

和潤第一季合併營收為41.2億元，年增18%，其中利息收入增加逾20%，融資租賃收入持平，營業租賃收入增加；單季稅後淨利為9.03億元，年增近40%，每股盈餘為1.52元，其中大陸地區獲利成長率達128%。

和潤副總廖文忠指出，第一季信用成本2.2億元，較去年減少，主要為去年因疫情影響提列呆帳準備，今年恢復水準，整體資產品質好很多。首季放貸金額較去年成長三成，4-5月仍較去年同期成長，雖5月疫情升溫，放貸金額仍成長三成。

和潤企業為國內汽車金融龍頭，今年前4月合併營收達55.4億元，年增20%。和潤主要股東為和泰汽車持股45.3%，豐田財務服務株式會社22.96%。

(時報資訊)