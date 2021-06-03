蔡英文總統今在臉書表示，因應疫情帶來的衝擊，紓困也刻不容緩，今天正式公布了「紓困4.0」的措施。2,600億元特別預算，730萬人次6月4日起紓困現金入帳；紓困的原則很清楚，就是速度要快、強度要夠。

總統表示，她要謝謝行政院和立法院的努力，在短短一個月之內，就完成紓困的規劃和修法工作。

總統說，這次的紓困，規模更大、項目更多。直接發現金的個人紓困規模，從去年的400萬人次，擴大到730萬人次。針對250萬名國小以下學童，則將發放一人1萬元的孩童家庭防疫補貼，幫忙減輕家長的經濟負擔。

總統說，明天就會開始提供補助，請大家注意以下時程；6月4日起發放個人紓困現金。去年有申請過、有留下存摺資料也合乎資格的人，會直接匯入戶頭。6月7日起，紓困入口網站上線，受理新增個人紓困、事業紓困、事業紓困貸款等三類申請，將會啟動「線上申請」和「郵寄申請」流程。

總統說，6月15日起發放孩童家庭防疫補貼，以及受理勞工紓困貸款。在個人紓困中，包括：有國小以下孩童，或國高中及五專前三年身心障礙學生的家庭、中低收入戶及弱勢、農民、漁民、自營業者、無一定雇主勞工、臨時工、小攤販、藝文工作者、計程車司機、遊覽車與租賃車司機、導遊、領隊、視障按摩師等，都能夠申請現金補貼。

總統表示，在事業紓困中，包括商業服務業、觀光業、交通業、客運業、教育（運動）事業、藝文業、長照托幼、製造業及技術服務業、會展業、貿易服務業、社福團體等等，都會依僱用員工數給予補貼，確保上班族有薪水可領。

總統強調，這一波疫情來得又快又急，對經濟的影響比去年更大，所以我們準備了2,600億元特別預算，補助上也會從寬認定，希望跟大家一起努力度過難關。

(中時 )