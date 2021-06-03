財政部賦稅署表示，110年3-4月期統一發票中獎號碼已於110年5月25日下午開出，特別獎獎金1千萬元中獎號碼為59518250，特獎獎金200萬元中獎號碼為81016847，排除空白、作廢等，可兌領特別獎中獎發票計18張、特獎中獎發票計15張，為史上新高。

本次1千萬元特別獎，消費金額最低的是一位民眾在新竹竹北華興街頂好購買18元飲料，等於消費18元就中了千萬元。

財政部賦稅署說明，為鼓勵民眾索取雲端發票，本期雲端發票專屬獎總獎金較上期大增2億元，達到5.62億元（包含100萬元獎30組、2千元獎1萬6千組及500元獎由60萬組增加為100萬組）創史上新高，民眾只要使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，就有機會對中雲端發票專屬獎。此外，雲端發票還可對統一發票中獎號碼，如同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取其中較高獎金之1個獎項。

財政部賦稅署指出，中獎民眾若已於電子發票整合服務平台設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，本期中獎獎金將自110年6月7日起自動匯入該指定帳戶；若未設定獎金自動匯款者，可利用統一發票兌獎APP或至便利商店多媒體服務機或洽會員卡店家列印中獎之電子發票證明聯，可於指定兌獎據點領獎。

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