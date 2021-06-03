台灣新冠肺炎疫情警戒自5月升級，金管會3日宣布，考量新冠肺炎疫情對企業營運可能造成影響，為提升財報資訊透明度，要求上市櫃、興櫃及公開發行公司在編製2021年第二季財報時，要確實依國際會計準則第34號「期中財務報導」規定辦理，在評估繼續經營能力、資產減損、籌資風險揭露等事項時，要將新冠肺炎疫情對企業造成的影響納入，並在財報附註中適當揭露。

同時，金管會亦要求，會計師查核（核閱）公司2021年第二季財報時，應加強評估這些公司是否已確實依上開事項辦理，並對受查者取得足夠瞭解，考量風險評估結果規劃及執行適當的查核（核閱）程序，以利適當的查核（核閱）意見。

證期局副局長蔡麗玲表示，2020年半年報時就有要求揭露相關影響數，且是全集團、含海內外子公司都納入揭露範圍，但因去年台灣新冠肺炎疫情並不嚴重，大部分公司營運並未受影響，就算有影響的都有在公開資訊觀測占中揭露。

(工商 )