台灣COVID-19疫情嚴峻，三級防疫警戒要實施到端午節後，連鎖超市city’super近期觀察端午節消費喜好，發現減少出門，反而讓消費者購買端午粽在家吃的預算大幅提高，不僅單顆百元以上的頂級飯店粽、名店冠軍粽備受消費者青睞，銷量也提前升溫增5成。

city’super也同步推出近40款端午粽，堪稱歷年最多，其中多款強調「健康養生」食材入粽，佔整體逾4成。看準在家工作的宅商機，業者也同步在線上商城開賣，讓在家工作的消費者，防疫在家不出門，也能品嘗到星級飯店粽、名店冠軍粽的美味，療癒過節。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒，不少企業實施在家工作的分流方式，促使通路業者提升了線上銷售的能量，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。

(中時新聞網)