中央銀行為持續協助中小企業度過疫情難關，總裁楊金龍表示，提高中小企業貸款專案融通額度至4,000億元，並延長企業申貸期限至今年底，且放寬貸款申請條件，包括A、B、C方案自6月4日生效。

楊金龍指出，中小企業貸款專案融通方案從2020年4月開辦以來，金融機構受理金額已逾3,000億元，但因近期國內疫情升溫，政府推出紓困4.0方案，為持續協助中小企業度過疫情難關，央行也再增撥1,000億元續辦。

這次提高專案融通額度由3,000億元提高至4,000億元，企業申貸案件期限由原來2021年6月30日延至12月31日。楊金龍說明，企業新申貸案件適用專案優惠利率的期限也得至2022年6月30日，即有資金需求的中小企業，適用優惠利率期間與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間相配合。

有關放寬貸款申請條件，借款人得在原貸款方案的最高額度內，再次申請專案貸款，且這次申請額度加計原貸餘額不得超過規定規範的額度上限。

鑒於目前國內疫情仍然嚴峻，楊金龍籲請，銀行業本著同舟共濟的精神，充分發揮金融中介功能，協助受疫情影響的中小企業度過困境，央行也將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，滾動檢討調整方案內容。

(工商 )