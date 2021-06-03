逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股3日終場小漲81.12點，收在17,246.16點，呈現價漲量縮。而觀察技術面，價量結構仍偏多，且尚未出現明顯出貨訊號，KD指標持續高檔鈍化，預估後市只要多方跳空缺口16,889點不破，就有望挑戰歷史高點17,709點。

觀察盤面，航運股持續強勢，長榮股價3日再創新高，雖陽明、慧洋-KY分別呈現小漲、小跌，目前多頭趨勢不變，惟航運股籌碼混亂，建議投資人應居高思危，一旦在高檔出現價跌量增，則應先獲利了結一趟；至於空運股，則是補漲行情可期。

此外，鋼鐵股短線進入整理，指標股中鋼、中鴻股價3日雖小跌，但價量結構仍偏多，須留意前高恐有解套賣壓，建議短打即可；造紙股則有多檔亮燈漲停，包括華紙、永豐餘等，近期均有望持續墊高。

個股方面，本周納入投資組合的騰輝電子-KY，PCB族群轉強，消費電子及汽車電子帶動銅箔基板需求，營收、獲利展望樂觀，股價3日亮燈漲停。

(工商 )